Maciej Maciusiak nie wytrzymał po występie Tomasiaka. Apel trenera odbije się szerokim echem

Maciej Maciusiak chwali Tomasiaka, ale też... apeluje do kibiców o spokój

Kacper Tomasiak bardzo dobrze poradził sobie w niedzelnym konkursie na skoczni Bergisel w Innsbrucku. Po pierwszej serii Tomasiak zajmował 9. lokatę po skoku na 126. metr, a w drugiej wytrzymał presję i oddał jeszcze lepszy skok, na odległość 127 metrów, co pozwoliło mu na przesunięcie się o jedną pozycję w górę. Co ciekawe, Polak zajmował przed tymi zawodami 9. miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, ale zajęcie 8. miejsca nie sprawiło, że przesunął się wyżej, a... spadł o jedną pozycję! To jednak wynika ze specyfiki tych zawodów, w których liczą się punkty konkursowe, a nie te przyznawane odgórnie za konkretną lokatę – po niedzielnych zawodach wyprzedził go Anze Lanisek, który miał do Polaka bardzo niewielką stratę, a uplasował się wyżej o jedno miejsce.

Po zawodach w Innsbrucku dobrze wygląda też sytuacja Polaka w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zajmuje on w niej 11. miejsce, najlepsze wśród Biało-Czerwonych. Co prawda 8. miejsce na Bergisel nie pozwoliło mu przenieść się wyżej, ale umocniło naszego zawodnika na jego pozycji – obecnie ma on 32 punkty przewagi nad Władimirem Zografskim, który jeszcze przed zawodami tracił do niego zaledwie 8 „oczek”! Powiększył on też przewagę nad będącymi za Bułgarem Sundalem, Foubertem, Fettnerem czy Nakamurą. Niestety, gorzej to wygląda jeśli chodzi o pościg za będącymi przed nim Austriakami – Tomasiak odrobił ledwie 12 punktów do Krafta (do którego i tak traci 138 punktów), a Embacher, Hoerl i Tschofenig tylko zwiększyli swoją przewagę nad Polakiem.

Ostatecznie jednak 8. miejsce to bardzo dobry wynik w Innsbrucku i 11. póki co w generalce to bardzo dobry wynik dla młodego zawodnika. Chwalił go po zawodach m.in. Maciej Maciusiak. – Na pewno skoki Kacpra były zdecydowane lepsze dzisiaj niż dzień wcześniej na treningach i w kwalifikacjach. To cieszy, że Kacper stwierdza, że w zawodach jego skoki są najlepsze, ale to nie jest żadna nowość u Kacpra, tak jest u niego od małego dziecka – ocenił trener polskiej kadry w rozmowie z Eurosportem. Zwrócił się też do wszystkich z ważnym apelem w sprawie młodego zawodnika. – Nie wymagajmy od Kacpra, że od razu stanie na podium. Niech się zadomowi w tej pierwszej "dziesiątce" – dodał.

