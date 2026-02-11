Polska drużyna mieszana zajęła 11. miejsce, a Kacper Tomasiak zdobył już srebrny medal.

Sprawdź, kiedy odbędą się kolejne konkursy na dużej skoczni i co planują Polacy!

Trwa rywalizacja o medale na olimpijskiej skoczni w Predazzo. Za nami konkurs drużyn mieszanych, w którym Polska zajęła odległe 11. miejsce. W zawodach uczestniczyło 12 ekip. Osiem drużyn awansowało do finałowej serii. Pola Bełtowska skoczyła 82 m, Paweł Wąsek - 102,5 m, Anna Twardosz - 92 m, a Kacper Tomasiak - 100,5 m. Biało-czerwoni zgromadzili łącznie 447,4 pkt. Wyprzedzili jedynie Rumunię. - To jest normalna skocznia. Jeśli jeden skok nie wyjdzie, to później trudno to jest nadrobić. Coś takiego mogło się zdarzyć - powiedział Kacper Tomasiak na antenie Eurosportu.

- Zabrakło metrów, ale walczyliśmy do końca. Skoki chłopaków były naprawdę fajne. Paweł tego potrzebował. Kacper miał trudne warunki, ale pokazał, że występ w indywidualnym konkursie nie był przypadkiem. Myślę, że dziś znów walczyłby o medal. Choć skoczył krócej, to nota była porównywalna - ocenił trener polskiej kadry Maciej Maciusiak.

Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc i Domen Prevc ze Słowenii wywalczyli 1069,2 pkt. Norwegowie Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marius Lindvik zgromadzili 1038,3 pkt, a Japończycy Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikadio uzyuskali 1034,0 pkt. Czwarte miejsce zajęły Niemcy, a kolejne Austria, Finlandia, USA i Chiny.

Kacper Tomasiak w poniedziałek zdobył srebrny medal w indywidualnym konkursie i jest jedynym polskim sportowcem, który stanął na podium zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. - Spałem dosyć długo. Nie odczytałem większości wiadomości, które otrzymałem. Czuję się dobrze. Do konkursu na dużej skoczni podejdę w taki sam sposób, jak na normalnej - zadeklarował wicemistrz olimpijski.

Środa 11 lutego 2026 to na olimpijskiej skoczni w Predazzo dzień wolny. Nie zaplanowano żadnych treningów. - W środę zawodnicy będą mieli czas wolny. Poświęcimy go na pełną regenerację. Później normalnym rytmem będziemy się przygotowywać na dużą skocznię - poinformował trener Maciej Maciusiak. Na dużej skoczni w Predazzo odbędą się jeszcze trzy konkursy olimpijskie - indywidualne mężczyzn (14 lutego) i kobiet (15 lutego) oraz rywalizacja męskich duetów (16 lutego). Poniżej plan rywalizacji na skoczni w Predazzo.

Czwartek, 12.02.2026

17:00 - Oficjalny trening kobiet HS141

20:00 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Piątek, 13.02.2026

18:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Sobota, 14.02.2026

9:00 - Oficjalny trening kobiet HS141

17:30 - Seria próbna mężczyzn HS141

18:45 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS141

Niedziela, 15.02.2026

11:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

17:30 - Seria próbna kobiet HS141

18:45 - Konkurs indywidualny kobiet HS141

Poniedziałek, 16.02.2026

18:00 - Seria próbna duetów mężczyzn HS141

19:00 - Konkurs duetów mężczyzn HS141