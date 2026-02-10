We wtorek, 10 lutego, na igrzyskach odbędzie się konkurs drużyn mieszanych w skokach narciarskich.

Polskę reprezentować będą Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się rywalizacja i czy Polacy powtórzą sukces!

Poniedziałkowy konkurs indywidualny wygrał Niemiec Philipp Raimund. Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal, a po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden. Paweł Wąsek zajął 35. miejsce, a Kamil Stoch był 38. Tomasiak jest pierwszym polskim sportowcem, który stanął na podium zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, które potrwają do 22 lutego.

- Mało kto w nas wierzył, a jednak się udało. Polskie skoki narciarskie jeszcze nie zginęły - powiedział trener polskiej kadry Maciej Maciusiak. - Konkurs zaczął się dla nas źle. Miało być zupełnie inaczej. Jednak skończył się fantastycznie. To jest medal dla wszystkich, dla całych polskich skoków. Serdeczne gratulacje dla Kacpra i innych zawodników. To nasz wspólny medal. Konkurs kosztował nasz wiele nerwów. W następnych dniach będzie można porozmawiać na spokojnie - dodał Maciusiak na antenie Eurosportu.

Kacper Tomasiak w drugiej serii skoczył 107 m i awansował na drugą pozycję. Wyprzedził Francuza Valentina Fouberta i Norwega Kristoffera Eriksena Sundala. - Pierwszy skok nie wyszedł idealnie, ale drugi był fantastyczny. Dostarczył nam wszystkim wiele emocji - ocenił szkoleniowiec.

Trener Maciej Maciusiak ogłosił, że Kacper Tomiasiak i Paweł Wąsek wystąpią w olimpijskim konkursie mikstów na normalnej skoczni w Predazzo. Ten drugi wygrał rywalizację z Kamilem Stochem. Skład uzupełnią Anna Twardosz i Pola Bełtowska. - To impreza główna i startujemy w najmocniejszym składzie. Oprócz Kacpra w konkursie drużyn mieszanych wystąpi Paweł - zdradził Maciusiak w TVP Sport.

Skoki dzisiaj na igrzyskach: We wtorek 10 lutego konkurs mikstów

Na wtorek 10 lutego 2026 zaplanowano konkurs drużyn mieszanych na olimpijskiej skoczni normalnej w Predazzo. Początek konkurs mikstów o godzinie 18.45. Transmisje TV z igrzysk na Eurosporcie i online na HBO Max i w Playerze.

Wtorek, 10.02.2026

17:30 - Seria próbna drużyn mieszanych HS107

18:45 - Konkurs drużyn mieszanych HS107

Czwartek, 12.02.2026

17:00 - Oficjalny trening kobiet HS141

20:00 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Piątek, 13.02.2026

18:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Sobota, 14.02.2026

9:00 - Oficjalny trening kobiet HS141

17:30 - Seria próbna mężczyzn HS141

18:45 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS141

Niedziela, 15.02.2026

11:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

17:30 - Seria próbna kobiet HS141

18:45 - Konkurs indywidualny kobiet HS141

Poniedziałek, 16.02.2026

18:00 - Seria próbna duetów mężczyzn HS141

19:00 - Konkurs duetów mężczyzn HS141