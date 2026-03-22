Austriak Stephan Embacher odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach narciarskich, triumfując w Vikersund.

Polacy spisali się słabo, a najlepszy z nich Aleksander Zniszczoł zajął 27. miejsce, zdobywając punkty PŚ.

Stephan Embacher, trzykrotny mistrz świata juniorów i złoty medalista olimpijski w konkursie duetów, stał wcześniej w tym sezonie pięć razy na podium PŚ, a w sobotę w Vikersund po raz pierwszy znalazł się na najwyższym stopniu. Wygrał pewnie po skokach na odległość 232 i 225 m. Drugi był Japończyk Tomofumi Naito, a trzeci Norweg Johann Andre Forfang. Zdobywca Kryształowej Kuli Słoweniec Domen Prevc zajął piąte miejsce.

Polacy spisali się słabo. Do drugiej serii nie awansowali i nie zdobyli punktów 35. Paweł Wąsek, 36. Maciej Kot oraz 37. Piotr Żyła. Piątkowych kwalifikacji nie przeszli kończący karierę Kamil Stoch oraz startujący po raz pierwszy na skoczni mamuciej trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak.

W czasie konkursu sędziowie wielokrotnie obniżali belkę startową po dalekich lotach teoretycznie słabszych zawodników. W pierwszej serii z najniższej skakał Prevc i uzyskał tylko 211 m, ale dzięki rekompensacie plasował się na trzeciej pozycji. W drugiej serii również ruszał z najniższej, razem z Forfangiem i Embacherem, z którymi wyraźnie przegrał.

W ten weekend rekord świata w długości lotu nie powinien paść. Rekord obiektu wynosi 253,5 metra, ale po modyfikacjach obiektu w 2018 roku najdalszy skok to 249 metrów. W obu przypadkach chodzi o Stefana Krafta.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w niedzielę konkurs PŚ w Vikersund?

Na niedzielę 22 marca 2026 zaplanowano kwalifikacje i drugi konkurs PŚ w Vikersund. Początek kwalifikacji o godzinie 15:45. Konkurs PŚ zacznie się o godzinie 17.15. Transmisja na TVN, Eurosporcie 1 i HBO Max.

PŚ w Vikersund, program zawodów mężczyzn

Niedziela, 22.03.2026

15:45 Kwalifikacje mężczyzn

17:15 Konkurs indywidualny mężczyzn

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie