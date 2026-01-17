O której godzinie skoki dzisiaj w nocy? W niedzielę 18.01.2026 drugi konkurs PŚ w Sapporo!

Michał Chojecki
PAP
2026-01-17 21:07

Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w pierwszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Wygrał Słoweniec Domen Prevc. Drugi był Japończyk Naoki Nakamura, a trzeci jego rodak Ren Nikaido. Sprawdź, o której skoki dzisiaj w nocy, w niedzielę 18 stycznia 2026.

Skoki dzisiaj: O której godzinie?

i

Autor: Matthias Schrader/ Associated Press
  • Drugi konkurs Pucharu Świata w Sapporo odbędzie się w niedzielę 18 stycznia 2026 roku.
  • Sprawdź, czy Polacy poprawią swoje wyniki po wczorajszym konkursie i o której godzinie kwalifikacje i konkurs!

Prowadzący po pierwszej serii Austriak Jan Hoerl w finale miał słabszy skok - 127 m i ostatecznie był czwarty. Drugi z Polaków w finałowej serii Maciej Kot zajął 29. lokatę. Awansu do finału nie wywalczyli 33. Kacper Tomasiak i 44. Aleksander Zniszczoł.

 - Popełniłem błąd na progu i już się nie dało odlecieć. To moja wina, nie mam do nikogo pretensji. Mam nadzieję, że w niedzielę będzie lepiej - przyznał Kacper Tomasiak w rozmowie z reporterem Eurosportu. Lider polskiej ekipy po raz drugi w sezonie nie wywalczył awansu do serii finałowej i nie poprawił swojego dorobku punktowego w klasyfikacji pucharowej.

Domen Prevc, który odniósł ósme zwycięstwo w sezonie w konkursie PŚ i 17. w karierze i po raz czternasty znalazł się na podium, umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Ma już 447 pkt przewagi nad Japończykiem Ryoyu Kabayashim.

Tak zmienił się Kacper Tomasiak. Jego tata o wszystkim opowiedział. "Zamieszał"

Po pierwszej serii prowadził Jan Hoerl po lądowaniu na 136 m. Drugi był Domen Prevc - 132 m, a trzeci Austriak Stephan Embacher - 134,5 m. Prevc tracił do lidera tylko 1,3 pkt, można się zatem było spodziewać, że walka o zwycięstwo w konkursie będzie zacięta. Spodziewano się, że włączy się do niej także drugi w klasyfikacji pucharowej Kobayashi, który po lądowaniu na 126,5 m był 10.

 W finale Japończyk wylądował na 130 m i poprawił swoją lokatę o pięć pozycji. Ale największą gwiazdą ekipy gospodarzy był tym razem Nakamura, który osiągnął 132,5 m i objął prowadzenie. Ostatecznie był drugi, gdyż Prevc po lądowaniu na 141 m pokazał wszystkim, kto w tym sezonie "rządzi i dzieli" na skoczniach. A Nakamura? Po raz drugi w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Świata, pierwszy raz udało mu się to cztery lata temu w Ruce. - W drugim skoku po raz pierwszy od dość dawna poczułem moc w nogach. To była bardzo dobra próba, liczę na jej powtórzenie w niedzielę - powiedział Prevc po zawodach.

Skoki dzisiaj: O której godzinie konkurs PŚ w Sapporo w niedzielę 18 stycznia 2026?

Na niedzielę 18 stycznia 2026 zaplanowano kwalifikacje i drugi konkurs PŚ w Sapporo. Początek kwalifikacji o godzinie 1.30 w nocy polskiego czasu. Początek pierwszej serii konkursu o godzinie 3 rano polskiego czasu. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

PŚ w Sapporo, program  (godziny wg czasu polskiego)

Piątek, 16.01.2026

  • 1:00 – Odprawa techniczna
  • 6:00 – Oficjalny trening mężczyzn
  • 8:00 – Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 17.01.2026

  • 6:00 – Seria próbna mężczyzn
  • 7:15 – Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 18.01.2026

  • 1:30 – Kwalifikacje mężczyzn
  • 3:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn
