W piątek 20 marca 2026 odbędą się kwalifikacje do PŚ w Vikersund.

Sześciu Polaków powalczy o punkty na mamuciej skoczni Vikersundbakken.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się skoki i gdzie będzie dostępna transmisja, aby nie przegapić emocjonujących lotów!

Od Pucharu Świata w Vikersund zaczyna się przygoda Kacpra Tomasiaka z lataniem na mamutach. Doskonale wiemy, że potrafi skakać, czego dowodem były dwa olimpijskie srebra i brąz w Predazzo. Jak pójdzie mu na potężnej Vikersundbakken?

Szansa na zapoznanie się z obiektem już podczas dzisiejszych kwalifikacji. W weekend zaś dwa konkursy indywidualne. Duża szansa, by poprawić rekord długości skoku, który u Kacpra Tomasiaka wynosi... 144,5 m. Osiągnięte podczas zeszłego lata w konkursie Pucharu Kontynentalnego na dużej skoczni w Klingenthal. - Może kiedyś na treningu udało mi się skoczyć dalej - wspomniał Tomasiak w rozmowie z serwisem skijumping.pl.

Nagranie koszmarnego wypadku w Vikersund. Narta wbita w skocznię, dla widzów o mocnych nerwach

Historia naszych najwybitniejszych skoczków pokazuje, że młodzian nie powinien się zrażać po - ewentualnym - słabym początku. Kamil Stoch pierwszy konkursowy skok na skoczni do lotów (na Kulm w 2006 roku) zakończył na 152. metrze. Pierwsze loty Adama Małysza, podczas mistrzostw świata w lotach na Kulm w 1996 roku, mierzyły kolejno 175, 168, 174 i 176 metrów. Trzeba jednak dodać, że skocznia była zdecydowanie mniejsza niż teraz, choć Andreas Goldberger latał tam wtedy pod dwusetny metr.

Fani skoków powinni to wiedzieć. Kacper Tomasiak czeka, tak było w przypadku Stocha i Małysza

W ten weekend rekord świata w długości lotu nie powinien paść. Rekord obiektu wynosi 253,5 metra, ale po modyfikacjach obiektu w 2018 roku najdalszy skok to 249 metrów. W obu przypadkach chodzi o Stefana Krafta.

Skoki dzisiaj: O której godzinie kwalifikacje do PŚ w Vikersund?

Na piątek 20 marca 2026 zaplanowano kwalifikacje do pierwszego konkursu PŚ w Vikersund. Początek kwalifikacji o godzinie 18. Transmisja na Eurosporcie 1 i HBO Max.

PŚ w Vikersund, program zawodów mężczyzn

Piątek, 20.03.2026

16:00 Oficjalny trening mężczyzn

18:00 Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 21.03.2026

16:00 Seria próbna mężczyzn

17:05 Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 22.03.2026

15:45 Kwalifikacje mężczyzn

17:15 Konkurs indywidualny mężczyzn