O której dzisiaj skoki? W piątek 27 marca konkurs PŚ w Planicy! [TRANSMISJA]

Michał Chojecki
2026-03-27 8:07

Skoki dzisiaj to konkurs PŚ w Planicy. Kwalifikacje wygrał Anze Lanisek, który poszybował na odległość 211 metrów. Awans do zawodów wywalczyło trzech Polaków - Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch, który na słoweńskim mamucie kończy karierę. Sprawdź, o której skoki dzisiaj, w piątek 27 marca.

  • W Planicy trwają finałowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich.
  • Trzech Polaków, w tym Kamil Stoch, awansowało do konkursu, natomiast Dawid Kubacki odpadł.
  • Sprawdź, o której skoki dzisiaj i emocjonuj się rywalizacją na mamucie w Słowenii!

W Planicy trwają finałowe zawody PŚ w skokach narciarskich. Po raz ostatni wystartuje w nich jeden z najlepszych polskich sportowców w historii, Kamil Stoch, który kończy karierę. Czwartkową rywalizację w Planicy zakłócił silny wiatr. Najpierw kwalifikacje przeniesiono z godziny 10 na 9, bo podmuchy miały się nasilać. Potem trzeba było zarządzić przerwę na udeptywanie zeskoku. Pogoda zmuszała organizatorów do przekładania serii treningowej i kwalifikacji. Wreszcie udało się je przeprowadzić, ale odbywały się w trudnych warunkach, sędziowie często zmieniali belkę startową, a dużą rolę w końcowej punktacji odgrywała rekompensata za wiatr.

38-letni Kamil Stoch w kwalifikacjach zajął 40. miejsce (190 m), ostatnie premiowane awansem do piątkowego konkursu. Jego szczęście było nieszczęściem Dawida Kubackiego, który uplasował się na... 41. pozycji (199 m) i odpadł. Najlepszy z Polaków był Piotr Żyła, który zajął 36. lokatę (194 m). Aleksander Zniszczoł był 38. (198 m).

Konkursy w Planicy to pożegnanie Kamila Stocha. Utytułowany Polak ma w dorobku m.in. trzy złote medale olimpijskie i jeden brązowy. W klasyfikacji polskich multimedalistów zimowych igrzysk nie było bardziej utytułowanego zawodnika. Więcej krążków - pięć - zdobyła biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, ale w tym tylko dwa złote.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w piątek konkurs PŚ w Planicy?

Na piątek 27 marca zaplanowano konkurs PŚ w Planicy. Początek pierwszej serii o godzinie 15. Transmisja TV na antenie TVN i Eurosportu 1 oraz online w HBO Max.

Program zawodów:

piątek

  • 9.00 - oficjalny trening kobiet
  • 14.00 - seria próbna mężczyzn
  • 15.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

sobota

  • 8.00 - seria próbna mężczyzn
  • 9.30 - konkurs drużynowy mężczyzn
  • 14.15 - seria próbna kobiet
  • 15.00 - konkurs indywidualny kobiet

niedziela

  • 9.00 - seria próbna mężczyzn
  • 10.00 - konkurs indywidualny mężczyzn
