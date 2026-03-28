W sobotę 28 marca 2026 roku odbędzie się konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy.

Polska drużyna wystąpi w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch, dla którego będzie to przedostatni konkurs w karierze.

Sprawdź, o której godzinie skoki dzisiaj i gdzie oglądać transmisję!

Faworytami konkursu drużynowego będą Słoweńcy, w składzie ze zdobywcą Kryształowej Kuli Domenem Prevcem, który wygrał piątkowy konkurs indywidualny, a w tym sezonie odniósł już 14 zwycięstw. Goni rekord swojego starszego brata Petera, który w sezonie 2015/16 wygrał 15 razy. O podium powalczą też Japończycy z Renem Nikaido i Ryoyu Kobayashim, Austriacy z Danielem Tschofenigiem i Stephanem Embacherem oraz Norwegowie z Johannem Andre Forfangiem i Mariusem Lindvikiem.

Za nami pierwszy konkurs indywidualny w Planicy. Piotr Żyła zajął 29. miejsce, Aleksander Zniszczoł był 36., a Kamil Stoch 38. Słoweniec Domen Prevc odniósł 14. zwycięstwo w sezonie. Za nim uplasowali się Japończyk Ren Nikaido i Austriak Daniel Tschofenig. - Na pewno to nie jest to, czego byśmy chcieli. Mamy ostatnio problemy. Brakuje swobody, prędkości na progu i metrów. Trudno wskazać przyczynę. Może to kwestia pozycji najazdowej - analizował na antenie Eurosportu asystent w sztabie szkoleniowym kadry A Krzysztof Miętus.

Był to przedostatni indywidualny konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. Ostatni odbędzie się w niedzielę. Kryształową Kulę już na początku marca zapewnił sobie Prevc. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ma 2068 pkt. Za nim plasują się Japończyk Ryoyu Kobayashi - 1188 i Tschofenig - 1109. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajmuje 21. miejsce z dorobkiem 391 pkt. 19-latek nie przyjechał do Planicy po upadku w Vikersund w zeszły weekend.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w sobotę konkurs drużynowy w Planicy?

Na sobotę 28 marca 2026 zaplanowano konkurs drużynowy w Planicy. Początek pierwszej serii o godzinie 9.30. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie oraz na HBO Max.

Program zawodów:

sobota

8.00 - seria próbna mężczyzn

9.30 - konkurs drużynowy mężczyzn

14.15 - seria próbna kobiet

15.00 - konkurs indywidualny kobiet

niedziela

9.00 - seria próbna mężczyzn

10.00 - konkurs indywidualny mężczyzn