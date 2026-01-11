W niedzielę 11 stycznia 2026 roku ciąg dalszy rywalizacji w Zakopanem.

Na niedzielę zaplanowano konkurs indywidualny Pucharu Świata.

Sprawdź pełny program PŚ w Zakopanem i dowiedz się, kiedy na Wielkiej Krokwi zobaczymy polskich skoczków!

Kwalifikacje wygrał 40-letni Austriak Manuel Fettner, który również zbliża się do końca kariery. Za nim uplasowali się jego rodacy: Jan Hoerl i Maximilian Ortner. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 16. miejsce. Maciej Kot był 23., Dawid Kubacki - 27., Kamil Stoch - 33., a Paweł Wąsek - 46.

W sobotę odbył też także konkurs duetów. Wygrali go Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher przed Słoweńcami Timim Zajcem i Anze Laniskiem. Trzecie miejsce zajęli Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki. Polacy pierwszy raz w tym sezonie stanęli na podium.Optymizmem mogą napawać wyniki Tomasiaka w konkursie duetów. 18-letni Polak w sobotę uzyskał trzecią notę indywidualną - 397,7. Lepsi od niego byli tylko Lanisek - 416,5 pkt i Hoerl - 411,1. Kubacki miał 12. rezultat.

Kacper Tomasiak w tym sezonie prezentuje równą formę i już cztery razy plasował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Dwukrotnie zajął piąte miejsce - 7 grudnia w Wiśle i dwa tygodnie później w szwajcarskim Engelbergu. W niedzielę na Wielkiej Krokwi będzie miał szansę pierwszy raz w karierze stanąć na podium. - Na początku sezonu nie miałem żadnych wynikowych oczekiwań. Chciałem skakać jak najlepiej, ale nie wiedziałem, co to da. Myślę jednak, że jest lepiej niż mogłem się spodziewać - ocenił Tomasiak.

Do Zakopanego nie przylecieli najlepsi japońscy skoczkowie, w tym Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido, którzy zajmują, odpowiednio, drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ich nieobecność mogą wykorzystać plasujący się za nimi Niemiec Philipp Raimund, Słoweniec Anze Lanisek czy Austriak Daniel Tschofenig, który zwyciężył w Bischofshofen.

Żegnający się z kibicami Kamil Stoch na Wielkiej Krokwi triumfował pięciokrotnie. Pierwszy raz wygrał w sezonie 2010/11 i było to jego premierowe z 39 zwycięstw w Pucharze Świata. Najlepszy był również w 2012, 2015, 2017 i 2020 roku. Kibice z całej Polski przyjechali do Zakopanego, aby pożegnać trzykrotnego mistrza olimpijskiego, trzykrotnego zwycięzcę Turnieju Czterech Skoczni i dwukrotnego zdobywcę Kryształowej Kuli. Stoch, obok Adama Małysza, jest najlepszym polskim skoczkiem w historii

O której skoki dzisiaj w Zakopanem, w niedzielę 11 stycznia 2026?

Na niedzielę 11 stycznia zaplanowano konkurs indywidualny PŚ w Zakopanem. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1.

Program zawodów w Zakopanem:

sobota, 10 stycznia

14.15 - kwalifikacje

16.10 - konkurs duetów

niedziela, 11 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - konkurs indywidualny

