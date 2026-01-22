O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? W czwartek 22.01.2026 ruszają MŚ w lotach w Oberstdorfie!

W czwartek 22 stycznia 2026 roku w Oberstdorfie rozpoczną się mistrzostwa świata w lotach narciarskich.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się kwalifikacje i gdzie oglądać transmisję, by nie przegapić lotów w Oberstdorfie!

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich są organizowane od 1972 roku. Dwukrotnie wygrywali je Szwajcar Walter Steiner (1972, 1977), Niemiec Sven Hannawald (2000, 2002) i Norweg Roar Ljoekelsoey (2004, 2006). Fin Matti Nykaenen pięć razy był na podium konkursów indywidualnych, natomiast jego rodak Janne Ahonen zdobył siedem medali MŚ w lotach, uwzględniając konkursy drużynowe, rozgrywane od 2004 roku. Dwóch Polaków stawało na podium MŚ w lotach. W 1979 roku w Planicy Piotr Fijas był trzeci, a w sezonie 2017/18 w Oberstdorfie Stoch zdobył srebrny medal, przegrał jedynie z Norwegiem Danielem-Adre Tande. Biało-czerwoni zdobywali też brązowe medale MŚ w drużynowych konkursach w 2018 roku i dwa lata później.

O której skoki dzisiaj? W czwartek 22.01.2026 MŚ w lotach w Oberstdorfie

W składzie reprezentacji Polski na MŚ w lotach znaleźli się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak. Nie ma w nim Kacpra Tomasiaka - 19-latek nigdy wcześniej nie startował na skoczni mamuciej i ma spokojnie trenować i przygotowywać się do igrzysk olimpijskich, które już w lutym odbędą się we Włoszech.

Tytułu broni Austriak Stefan Kraft, ale głównym faworytem mistrzostw jest Słoweniec Domen Prevc. W tym sezonie triumfował już dziewięć razy i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a od marca 2025 jest także oficjalnym rekordzistą świata po locie na 254,5 metra w Planicy. Czy swoją moc pokaże już w czwartek w Oberstdorfie? Pierwszego dnia MŚ w lotach zaplanowano oficjalne treningi, a także kwalifikacje do konkursu indywidualnego składającego się z 4 serii - dwóch w piątek i dwóch w sobotę. Transmisja z kwalifikacji tylko w Eurosport 1 i na platformie HBO Max!

Program MŚ w lotach w Oberstdorfie:

czwartek, 22 stycznia

14.30 - oficjalny trening

17.00 - kwalifikacje

piątek, 23 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza i druga seria konkursu indywidualnego

sobota, 24 stycznia

15.30 - seria próbna

16.30 - trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego

niedziela, 25 stycznia

15.15 - seria próbna

16.15 - konkurs drużynowy