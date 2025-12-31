O której kwalifikacje w Ga-Pa? W sylwestra nie ma odpoczynku, wraca TCS

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-12-31 7:42

Turniej Czterech Skoczni przenosi się teraz do Garmisch-Partenkirchen. W tej miejscowości tradycyjnie rozegrane zostaną drugie zawody cyklu, a zarazem ostatnie na niemieckiej ziemi. Na skoczni Grosse Olympiaschanze (HS142) zaprezentuje się pięciu reprezentantów Polski. Kiedy odbędą się kwalifikacje i o której godzinie się rozpoczną?

Kacper Tomasiak

i

Autor: Associated Press

Skoki narciarskie Garmisch-Partenkirchen 2025: kiedy kwalifikacje?

Inauguracyjny konkurs 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni odbył się w poniedziałek. W Oberstdorfie bezkonkurencyjny okazał się Domen Prevc. 26-letni Słoweniec wyprzedził Daniela Tschofeniga z Austrii oraz Niemca Felixa Hoffmanna. Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął 14. miejsce.

Młodzian nie przestraszył się atmosfery (prawie 30 tys. widzów!) na Schattenbergschanze. Przed kamerami Eurosportu przyznał nawet, że w konkursie skakał lepiej niż w treningach i kwalifikacjach. Po konkursie w Oberstdorfie ma już na koncie 220 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O cztery punkty mniej od dorobku Stocha w... całym 2025 roku. O 65 więcej od Piotra Żyły, prym w rocznej rywalizacji wiedzie Paweł Wąsek (491 oczek). Po inauguracji TCS Tomasiak mówił: – Czerpałem radość z konkursowych skoków, wychodziły na luzie i były naprawdę dobre.

Tak mieszka Kamil Stoch [Zdjęcia]

Kamil Stoch - dom
48 zdjęć

Gdzie oglądać kwalifikacje TCS?

Kolejne zawody prestiżowego cyklu, w których wystąpią także Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Piotr Żyła, zostaną rozegrane w Garmisch-Partenkirchen.

Konkurs zaplanowano na czwartek, 1 stycznia, natomiast w Sylwestra skoczkowie pojawią się na obiekcie podczas oficjalnych treningów, których początek przewidziano na godzinę 11.00. Kwalifikacje wystartują dziś o godz. 16.00, a transmisję od 15.30 będzie można obejrzeć w Eurosporcie 1, HBO Max oraz na platformie Player.

Klasyfikacja generalna TCS 2025/2026 po 1. konkursie:

  • 1. Domen Prevc (Słowenia) 316,7 pkt
  • 2. Daniel Tschofenig (Austria) 299,2
  • 3. Felix Hoffmann (Niemcy) 297,3
  • 14. Kacper Tomasiak 279,7
  • 17. Kamil Stoch 271,2
  • 28. Paweł Wąsek 238
  • 33. Maciej Kot 123,1
  • 36. Piotr Żyła 118,8

ZOBACZ TEŻ: Zniewaga dla Polaków na otwarciu Turnieju Czterech Skoczni. Potraktowali nas jak amatorów

Klasyfikacja generalna PŚ:

  • 1. Domen Prevc (Słowenia) 950 pkt
  • 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 691
  • 3. Philipp Raimund (Niemcy) 545
  • 13. Kacper Tomasiak 220
  • 22. Kamil Stoch 124
  • 26. Piotr Żyła 96
  • 34. Paweł Wąsek 46
  • 36. Dawid Kubacki 31
  • 38. Maciej Kot 28
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
GA-PA
PŚ W GA-PA