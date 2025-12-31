O której kwalifikacje w Ga-Pa? W sylwestra nie ma odpoczynku, wraca TCS

Skoki narciarskie Garmisch-Partenkirchen 2025: kiedy kwalifikacje?

Inauguracyjny konkurs 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni odbył się w poniedziałek. W Oberstdorfie bezkonkurencyjny okazał się Domen Prevc. 26-letni Słoweniec wyprzedził Daniela Tschofeniga z Austrii oraz Niemca Felixa Hoffmanna. Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął 14. miejsce.

Młodzian nie przestraszył się atmosfery (prawie 30 tys. widzów!) na Schattenbergschanze. Przed kamerami Eurosportu przyznał nawet, że w konkursie skakał lepiej niż w treningach i kwalifikacjach. Po konkursie w Oberstdorfie ma już na koncie 220 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O cztery punkty mniej od dorobku Stocha w... całym 2025 roku. O 65 więcej od Piotra Żyły, prym w rocznej rywalizacji wiedzie Paweł Wąsek (491 oczek). Po inauguracji TCS Tomasiak mówił: – Czerpałem radość z konkursowych skoków, wychodziły na luzie i były naprawdę dobre.

Gdzie oglądać kwalifikacje TCS?

Kolejne zawody prestiżowego cyklu, w których wystąpią także Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Piotr Żyła, zostaną rozegrane w Garmisch-Partenkirchen.

Konkurs zaplanowano na czwartek, 1 stycznia, natomiast w Sylwestra skoczkowie pojawią się na obiekcie podczas oficjalnych treningów, których początek przewidziano na godzinę 11.00. Kwalifikacje wystartują dziś o godz. 16.00, a transmisję od 15.30 będzie można obejrzeć w Eurosporcie 1, HBO Max oraz na platformie Player.

Klasyfikacja generalna TCS 2025/2026 po 1. konkursie:

1. Domen Prevc (Słowenia) 316,7 pkt

2. Daniel Tschofenig (Austria) 299,2

3. Felix Hoffmann (Niemcy) 297,3

14. Kacper Tomasiak 279,7

17. Kamil Stoch 271,2

28. Paweł Wąsek 238

33. Maciej Kot 123,1

36. Piotr Żyła 118,8

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Domen Prevc (Słowenia) 950 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 691

3. Philipp Raimund (Niemcy) 545