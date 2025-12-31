O której kwalifikacje w Ga-Pa? W sylwestra nie ma odpoczynku, wraca TCS

Skoki narciarskie Garmisch-Partenkirchen 2025: kiedy kwalifikacje?
Inauguracyjny konkurs 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni odbył się w poniedziałek. W Oberstdorfie bezkonkurencyjny okazał się Domen Prevc. 26-letni Słoweniec wyprzedził Daniela Tschofeniga z Austrii oraz Niemca Felixa Hoffmanna. Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął 14. miejsce.
Młodzian nie przestraszył się atmosfery (prawie 30 tys. widzów!) na Schattenbergschanze. Przed kamerami Eurosportu przyznał nawet, że w konkursie skakał lepiej niż w treningach i kwalifikacjach. Po konkursie w Oberstdorfie ma już na koncie 220 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O cztery punkty mniej od dorobku Stocha w... całym 2025 roku. O 65 więcej od Piotra Żyły, prym w rocznej rywalizacji wiedzie Paweł Wąsek (491 oczek). Po inauguracji TCS Tomasiak mówił: – Czerpałem radość z konkursowych skoków, wychodziły na luzie i były naprawdę dobre.
Gdzie oglądać kwalifikacje TCS?
Kolejne zawody prestiżowego cyklu, w których wystąpią także Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Piotr Żyła, zostaną rozegrane w Garmisch-Partenkirchen.
Konkurs zaplanowano na czwartek, 1 stycznia, natomiast w Sylwestra skoczkowie pojawią się na obiekcie podczas oficjalnych treningów, których początek przewidziano na godzinę 11.00. Kwalifikacje wystartują dziś o godz. 16.00, a transmisję od 15.30 będzie można obejrzeć w Eurosporcie 1, HBO Max oraz na platformie Player.
Klasyfikacja generalna TCS 2025/2026 po 1. konkursie:
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 316,7 pkt
- 2. Daniel Tschofenig (Austria) 299,2
- 3. Felix Hoffmann (Niemcy) 297,3
- 14. Kacper Tomasiak 279,7
- 17. Kamil Stoch 271,2
- 28. Paweł Wąsek 238
- 33. Maciej Kot 123,1
- 36. Piotr Żyła 118,8
Klasyfikacja generalna PŚ:
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 950 pkt
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 691
- 3. Philipp Raimund (Niemcy) 545
- 13. Kacper Tomasiak 220
- 22. Kamil Stoch 124
- 26. Piotr Żyła 96
- 34. Paweł Wąsek 46
- 36. Dawid Kubacki 31
- 38. Maciej Kot 28