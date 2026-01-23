Piotr Żyła rozwiał wątpliwości, co do sportowej emerytury. Te słowa mówią wszystko!

Decyzja Polskiego Związku Narciarskiego o składzie kadry na zimowe igrzyska olimpijskie wstrząsnęła polskimi skokami. Brak Dawida Kubackiego w samolocie do Włoch to koniec pewnej epoki. W obliczu zapowiedzi zakończenia kariery przez Kamila Stocha, fani z niepokojem czekali na reakcję Kubackiego i Żyły. Czy obaj również powiedzą "pas"? Ich wypowiedzi nie pozostawiają złudzeń.

Czwartek był sądnym dniem dla polskich skoczków. Trenerzy postawili na młodość (Kacper Tomasiak), stabilizację (Paweł Wąsek) i pożegnalny występ legendy (Kamil Stoch). Dla Dawida Kubackiego, który cztery lata temu w Pekinie zdobywał olimpijski brąz, zabrakło miejsca. Taka sytuacja dla utytułowanego weterana mogłaby być idealnym momentem na ogłoszenie sportowej emerytury.

Polski skoczek skomentował skład kadry na igrzyska. Brutalna prawda!

Dawid Kubacki pokazał sportową złość. „Wiem, jak skakałem”

Kubacki jednak, zamiast rzucać nartami, pokazał ogromną dojrzałość i sportową złość. W swojej wypowiedzi dla mediów ani słowem nie zająknął się o kończeniu przygody ze skokami. Wręcz przeciwnie – wskazał na chęć dalszej pracy.

– Muszę to przyjąć na klatę. Wiem, jak skakałem od początku sezonu. Nie dałem trenerowi wystarczająco dużo argumentów, żeby dostać kredyt zaufania na igrzyska – przyznał samokrytycznie zawodnik.

Piotr Żyła chce walczyć o kolejne igrzyska!

Najważniejsze słowa padły jednak na końcu jego oświadczenia. To one definitywnie ucinają spekulacje o emeryturze. – Będę kibicował chłopakom i trzymał za nich kciuki. Na razie skupiam się na swojej pracy – zapewnił Kubacki.

To zdanie to jasny komunikat: "nie składam broni". Podczas gdy Kamil Stoch oficjalnie ogłosił, że po sezonie żegna się ze skocznią, a Piotr Żyła mówi o "motywacji, która wróciła". - Coś się kończy, coś się zaczyna. Może uda mi się za cztery lata. Przegrałem sam ze sobą. Co cztery lata mam obniżkę formy i w tym sezonie było podobnie. Nikt mi nie zabroni walczyć. Wróciła mi motywacja do tego, żeby dalej skakać i cieszyć się z tych skoków. Kolejne igrzyska przeleciały, ale na pewno będę kibicował kolegom - zapewnił Żyła.