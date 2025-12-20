Puchar Świata Engelberg. O której godzinie dzisiaj skoki w Engelbergu 20.12.2025?

Puchar Świata: Sobotni konkurs w Engelbergu. Pięciu Polaków

Pięciu reprezentantów Polski wystąpi w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. W piątkowych kwalifikacjach najlepiej z Biało-Czerwonych spisał się Kacper Tomasiak, który zajął wysokie 10. miejsce. Niespodziewanie z rywalizacji odpadł Paweł Wąsek.

Kwalifikacje zakończyły się zwycięstwem Niemca Felixa Hoffmanna, który poszybował na odległość 132 m. Drugą lokatę, z taką samą odległością, zajął Austriak Jan Hoerl, a czołową trójkę uzupełnił jego rodak, Stefan Kraft (131,5 m).

W polskiej ekipie liderem okazał się młody Kacper Tomasiak. Skok na 130,5 m pozwolił mu na zajęcie 10. pozycji. Pozostali podopieczni Thomasa Thurnbichlera spisali się słabiej, plasując się w dalszej części stawki. Piotr Żyła był 27. (123,5 m), Dawid Kubacki 37. (122,5 m), Kamil Stoch 38. (119,5 m), a Maciej Kot 42. (116,5 m).

Paweł Wąsek rozczarował w kwalifikacjach

Sporym rozczarowaniem zakończył się występ Pawła Wąska. Polak uzyskał zaledwie 112,5 m i zajął pechowe, 51. miejsce – pierwsze, które nie daje awansu do konkursu głównego. Do kwalifikacji zabrakło mu jednego punktu.

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słoweniec Domen Prevc, zajął 22. miejsce po skoku na 123 m.

O której godzinie dzisiaj skoki w Engelbergu – sobota 20.12.2025?

Sobota w Engelbergu będzie stała pod znakiem intensywnej rywalizacji. Oprócz konkursu mężczyzn (godz. 16:00), na skoczni zaprezentują się również kobiety. W południe odbędą się kwalifikacje z udziałem trzech Polek: Anny Twardosz, Poli Bełtowskiej i Nicole Konderli-Juroszek. Konkurs pań zaplanowano na godzinę 13:00.

