TCS Innsbruck: Wielka niespodzianka w kwalifikacjach! Domen Prevc daleko, komplet Polaków w konkursie

Skoki narciarskie Turniej Czterech Skoczni Innsbruck kwalifikacje 3.01.2026 wyniki:

Na żywo Turniej Czterech Skoczni: Innsbruck - kwalifikacje 3.01.2026 Pary Polaków na konkurs: Kacper Tomasiak - Maciej Kot

Kamil Stoch - Maximilian Ortner

Dawid Kubacki - Ryoyu Kobayashi

Paweł Wąsek - Ilya Myzernykh Zaledwie 112 metrów Domena Prevca! Słoweniec też się prawie rozbił o bandę. Dopiero trzydzieste miejsce! Wielka niespodzianka. 118,5 metra Ryoyu Kobayashiego. Dopiero jedenaste miejsce... Philipp Raimund skacze dopingowany przez kibiców, ale to za mało. Wpadł z wielką prędkością w bandę... Groźny moment! Piętnaste miejsce Niemca. 119 metrów Anże Laniska. 22 punkty rekompensaty za wiatr, ale 12,7 punktu odjętego za podwyższony rozbieg. Ósme miejsce Laniska. Będzie zmiana belki. I to o dwa rozmiary! Nadal czekamy na kolejne skoki! Za mocno wieje w plecy. Anże Lanisek czeka na swoją próbę. Ren Nikaido po skoku na 120,5 metra jest szósty! Felix Hoffmann wskakuje na piąte miejsce. 126 metrów Daniela Tschoefeniga. Czwarte miejsce. Pięciu Austriaków na pięciu pierwszych miejscach. 128 metrów Jana Hoerla. Minimalnie niższe noty od Krafta, wyższa rekompensata... Jest pierwszy! 127,5 metra Stephana Krafta! Wysokie noty i jest liderem kwalifikacji! Fenomenalny skok Stephana Embachera. 125 metrów Austriaka i jest nowy lider! Dziesięciu przedstawicieli dziesięciu różnych krajów w pierwszej dziesiątce przed ostatnimi dziesięcioma skokami. Kacper Tomasiak piękne pofrunął! Daleko! 119,5 metra! Dziesiąte miejsce. Wiało mu w plecy... Kristoffer Sundal jest wiceliderem. 122,5 metra Manuela Fettnera. Bardzo dobry skok Austriaka! Jest liderem. Wyprzedził Romana Koudelkę. Już tylko 15 skoczków zostało do końca! Marius Lindvik na razie poza konkursem. Drugie miejsce na liście oczekujących w kwalifikacjach. 114 metrów Halvora Egnera Graneruda. Dziewiętnaste miejsce! 117,5 metra Kamila Stocha! Jedenaste miejsce ex aequo z Gregorem Deschwandenem. 121,5 metra Gregora Deschwandena daje jedenaste miejsce. Zaraz Kamil Stoch! 119 metrów Piusa Paschke daje mu ósme miejsce. Maximilian Ortner skacze 121,5 metra i jest obecnie siódmy. Yukiya Sato skoczył 123 metry i wskoczył na piąte miejsce. Andreas Wellinger skacze 115 metrów i jest drugi w kolejce oczekujących do konkursu. Paweł Wąsek skoczył 117 metrów i zajmuje dwunaste miejsce. On też wystąpi w konkursie! Sandro Hauswirth wskakuje na trzecie miejsce. Maciej Kot po skoku na 118 metrów jest na siódmym miejscu. 115 metrów Dawida Kubackiego. Jedenaste miejsce Polaka! Jest w konkursie! Rok Oblak skacze 126 metrów. Drugie miejsce. Teraz Dawid Kubacki. Danił Wasiljew skacze 125 metrów. Wskakuje na trzecie miejsce za kolegę z kadry Ilyę Mizernykha. Kevin Bickner skoczył 122 metry. Amerykanin wskakuje na trzecie miejsce. Ilya Myzernykh skacze najdalej jak do tej pory w kwalifikacjach. Miał lepsze warunki, więc jest drugi. 4,4 punktu straty do Koudelki. Giovanni Bresadola skacze 117,5 metra i jest wiceliderem. 13 punktów straty do Romana Koudelki. Bardzo dobry skok Romana Koudelki. Czech wskakuje na pierwsze miejsce! Vilho Palosaari wskakuje na drugie miejsce. Niklas Bachlinger pierwszym ze skoczków pewnym udziału w konkursie. Po osiemnastu skokach pierwsza czwórka bez zmian - Niklas Bachlinger, Żak Mogel, Clemens Aigner, Junshiro Kobayashi. Jako pierwszy z Polaków skakać będzie Dawid Kubacki z numerem 35. Heung Chul Choi skoczył 91,5 metra. Jest ostatni. Żak Mogel podzielił Austriaków i jest nowym wiceliderem po skoku na 116,5 metra. Na razie odległości nie imponują. Jewhen Marusiak 112 metrów, Hektor Zapustnik 106. Kolejni skoczkowie nie zbliżają się do Bachlingera i Aignera. Austriacy na prowadzeniu. Pierwsi skoczkowie oddają swoje próby. Po trzech próbach liderem jest Niklas Bachlinger (120 metrów). Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni! Start o 14:30, bądźcie z nami.

Jeszcze parę lat temu Polacy bili się o podium Turnieju Czterech Skoczni – o najwyższe lokaty walczyli Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Niestety, obecnie trudno mieć nadzieję, że w najbliższym czasie Biało-Czerwoni będą w stanie nawiązać do tych wyników – dla Stocha będzie to ostatni TCS, Kubacki nawet nie załapał się do kadry na niemiecką część Turnieju, a Piotr Żyła spisywał się tak słabo, że w Austrii jego miejsce zajmie... właśnie Kubacki. Nadzieją na pozytywne wyniki jest obecnie Kacper Tomasiak, który po zawodach w Bischofshofen i Garmisch-Partenkirchen zajmuje w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni 9. miejsce! Co prawda trudno będzie mu walczyć o ścisłą czołówkę, ale na pewno dla 18-latka ukończenie tych prestiżowych zmagań w czołowej dziesiątce byłoby czymś wyjątkowym.

Aby tego dokonać, Tomasiak musi utrzymać formę także w austriackiej części Turnieju. W sobotę, 3 stycznia, odbędą się kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku. Jak wiemy, w TCS kwalifikacje mają dodatkowe znaczenie, bo decydują one o parach, w których rywalizować będą skoczkowie. Na starcie kwalifikacji znów zobaczymy pięciu Polaków. Oprócz wspomnianych wcześniej Tomasiaka, Stocha i Kubackiego będą to Paweł Wąsek i Maciej Kot.