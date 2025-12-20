Skoki dzisiaj w Engelbergu: NA ŻYWO. Tomasiak lepszy w drugiej serii! [WYNIKI LIVE]

PŚ w Engelbergu: Wyniki po 1. serii (20.12.2025)

1. Ryoyu Kobayashi - 163,7 pkt

2. Ren Nikaido - 163,5 pkt

3. Domen Prevc - 161,7 pkt

4. Felix Hoffmann - 161,5 pkt

5. Jason Colby - 159,6 pkt

6. Jonas Schuster - 159,2 pkt

7. Philipp Raimund - 157,1 pkt

8. Jan Hoerl - 153,8 pkt

9. Anze Lanisek - 152,1 pkt

10. Tomofumi Naito - 149,9 pkt

...

22. Kacper Tomasiak - 145 pkt

22. Piotr Żyła - 145 pkt

24. Kamil Stoch - 143,5 pkt

...

36. Maciej Kot - 131,6 pkt (122 m)

44. Dawid Kubacki - 122,9 pkt (118,5 m)

Na żywo PŚ w Engelbergu: Sobota 20.12.2025 142 metry Domena Prevca! Ma też więcej punktów za wiatr, obejmuje prowadzenie! Ale do końca jeszcze najlepsza 3... Aż 11,4 pkt przewagi Hoffmanna nad Raimundem! Felix Hoffmann przeskoczył skocznię! 141 m! Niemiec walczy o wygraną! Brawo Jason Colby! 135 m! Amerykanin z życiowym wynikiem, w najgorszym razie będzie dziś 7.! Jonas Schuster najlepszym z Austriaków! 134 m i... przegrał z Raimundem o 0,1 pkt! 135 m Philippa Raimunda! Niemiec prowadzi, do końca jeszcze 6 skoczków. Jan Hoerl rozpoczyna walkę o podium! 134 m i wyraźna przewaga 5,4 pkt nad Laniskiem. Anze Lanisek nowym liderem po skoku na 131 m! Tomofumi Naito też sobie nie poradził. Tylko 122 m i spadek na 18. miejsce ex aeuqo z Lindvikiem! Czas na ostatnią 10! Wyniki po 20 z 30 skoczków: 1. Johann Andre Forfang - 299,6 pkt

2. Timi Zajc - 298 pkt

3. Valentin Foubert - 296,6 pkt

4. Kacper Tomasiak - 295,7 pkt

5. Stefan Kraft - 291,3 pkt

...

8. Piotr Żyła - 287,3 pkt

13. Kamil Stoch - 283,4 pkt Katastrofa Niko Kytosaho - tylko 117 m! Bolesny spadek na ostatnie miejsce! Słabiutko Daniel Tschofenig! 127 m i dopiero 7. miejsce przed Żyłą. W przypadku Stefana Krafta to tylko 128 m. 5. miejsce za Tomasiakiem! Yukiya Sato skoczył tylko 124 m i wyraźnie spadnie w klasyfikacji! Dopiero 12. miejsce ex aequo z Sundalem. 134 m Timiego Zajca i drugie miejsce tuż za Norwegiem. Johann Andre Forfang nowym liderem po skoku na 133,5 m! 127,5 m Halvora Egnera Graneruda i dopiero 6. miejsce za Aigro. Sandro Hauswirth jeszcze gorzej - 126 m. Dopiero 11. miejsce, nawet za Trunzem. Słabszy skok Sakutaro Kobayashiego - 127,5 m i dopiero 7. miejsce tuż przed Stochem. Artti Aigro skoczył 129,5 m. Dało mu to 5. miejsce, 0,2 pkt za Żyłą. Wyniki po 10 z 30 skoczków: 1. Valentin Foubert - 296,6 pkt

2. Kacper Tomasiak - 295,7 pkt

3. Pius Paschke - 290,4 pkt

4. Piotr Żyła - 287,3 pkt

5. Simon Ammann - 285,1 pkt

6. Kamil Stoch - 283,4 pkt 126,5 m Felixa Trunza i Szwajcar spadł nawet za Stocha i Sundala! Ładny skok Kacpra Tomasiaka! 133 m, ale przegrał z Foubertem o 0,9 pkt... Piotr Żyła bardzo podobnie - 126,5 m. On wyprzedził Ammanna na 3. miejscu. Tylko 125 m Kamila Stocha. Aż 27,4 pkt za wiatr i czwarte miejsce tuż przed Sundalem, a za Ammannem. Pius Paschke w gorszych warunkach skoczył 130 m i wyprzedził Ammanna. Czas na 3 Polaków z rzędu! 133 m Simona Ammanna, ale tradycyjnie w słabszym stylu. Szwajcar zajął 2. miejsce ze stratą 11,5 pkt do Fouberta. Piękny skok Valentina Fouberta na 134 m! Objął prowadzenie z wyraźną przewagą. Marius Lindvik skoczył 128,5 m. 124 m Killiana Peiera. 132,5 m Norwega na początek finałowej serii. 17:10 Kristoffer Eriksen Sundal zaczyna 2. serię z 21. belki!. Druga seria ma rozpocząć się o 17:10. Ryoyu Kobayashi liderem na półmetku sobotnich zawodów w Engelbergu. Piotr Żyła, Kacper Tomasiak i Kamil Stoch w trzeciej dziesiątce. Finał o 17:10 #Engelberg #skijumpingfamily



44. Dawid Kubacki - 122,9 pkt 138,5 m Prevca, ale nieco zachwiane lądowanie! Słoweniec przegrywa o 2 pkt z Kobayashim i 1,8 pkt z Nikaido! Do końca już tylko Domen Prevc... 138 m Ryoyu Kobayashiego! Do tego wysoka rekompensata (23,8 pkt) i Japończyk wyprzedził Nikaido o 0,2 pkt! Anze Lanisek wrócił do uzyskiwania 134 m. Dało mu to 7. miejsce tuż za Hoerlem. Philipp Raimund skoczył 138 m i zajął 5. miejsce w ścisłej czołówce. Piękny skok Rena Nikaido! 141,5 m! 3x 19 od sędziów i Japończyk wyprzedził Hoffmanna o 2 pkt! I Daniel Tschofenig też 134 m. O 0,2 pkt wyprzedził Krafta i Sato na 7. miejscu. Wiatr nieco zelżał i Stefan Kraft także uzyskał 134 m. Z wysokimi notami zajął 7. miejsce ex aequo z Sato. Jan Hoerl również skoczył 134 m, ale nie miał problemów przy lądowaniu. Dało mu to 4. miejsce. Upadek Stephana Embachera! Po skoku na 134 m rozjechał się i wyrżnął do przodu. Felix Hoffmann potwierdza wielką formę! W tych trudnych warunkach pofrunął 138 m i objął prowadzenie! Władimir Zografski bez awansu po skoku na 124,5 m. Dopiero 24. miejsce, Peier z awansem! Valentin Foubert zdołał awansować po skoku na 128 m. Zajął 18. miejsce. Fatalny skok Manuela Fettnera - tylko 116,5 m! Lindvik w drugiej serii. Austriak wygrał tylko z Milesim. Sundal nawet z wyższej belki sobie nie poradził. 124,5 m i 20. miejsce, trzecie w kolejce - Ammann z awansem! Jury wraca do 21. belki. Coraz mocniej wieje w plecy i Kristoffer Eriksen Sundal nie otrzymał zielonego światła. Klęska Naokiego Nakamury - 118 m, Paschke w drugiej serii. Najsłabszy skok Kacpra Tomasiaka w Engelbergu. 125 m i 13. miejsce ex aequo z Żyłą. 35,9 pkt za wiatr dla Timiego Zajca! Skok na 122,5 m dał mu 6. miejsce ex aequo z Forfangiem. Kamil Stoch w drugiej serii! Zepsuty skok Mariusa Lindvika - tylko 121 m i 16. miejsce, trzecie w kolejce. Halvor Egner Granerud z jeszcze większą rekompensatą - 33,7 pkt! I jemu 123,5 m dało 7. miejsce z awansem, tuż za Forfangiem. Aż 30,7 pkt za wiatr dla Piusa Paschke! Ale 123 m to za mało do awansu, Piotr Żyła w drugiej serii! Niemiec w kolejce tuż za Stochem. Wyniki po 30 z 50 skoczków: 1. Jason Colby - 159,6 pkt

2. Jonas Schuster - 159,2 pkt

3. Tomofumi Naito - 149,9 pkt

....

11. Piotr Żyła - 145 pkt

12. Kamil Stoch - 143,5 pkt

18. Maciej Kot - 131,6 pkt

26. Dawid Kubacki - 122,9 pkt Słaby skok Gregora Deschwandena. 126 m w lepszych warunkach od Stocha i dopiero 15. miejsce! Gorsze warunki Kamila Stocha (+23,2 pkt), ale tylko 126,5 m... Polak jest tuż za Żyłą, trzeci w kolejce do awansu. Johann Andre Forfang taka sama odległość jak Żyły, ale pozostałe składowe dały mu 6. notę i awans. Piotr Żyła na razie w kolejce do awansu! Dopiero 10. miejsce po skoku na 131,5 m i musi czekać... Niko Kytosaho z awansem po skoku na 133 m. Fin jest na razie czwarty. Jonas Schuster prawie przeskoczył skocznię! 139 m! Ale miał lepsze warunki i przegrywa z Colbym o 0,4 pkt. Artti Aigro szósty po skoku na 131,5 m. Tomofumi Naito także z awansem po skoku na 133 m. Obecnie jest drugi, 0,8 pkt przed Sato. Piękny skok Jasona Colby'ego! 136,5 m! Amerykanin prowadzi z notą 159,6 pkt! Yukiya Sato nowym liderem po skoku na 133 m! Japończyk pierwszym skoczkiem z awansem do drugiej serii. Fatalny skok Dawida Kubackiego! Już po wyjściu z progu wyglądało to źle i uzyskał tylko 118,5 m, co daje mu 16. miejsce po 20 skokach... Aż 24,6 pkt za wiatr dla Sakutaro Kobayashiego! I 128 m dało mu 2. miejsce o zaledwie 0,2 pkt za Hauswirthem. Rok Oblak dopiero 11. po skoku na 121,5 m. Maciej Kot słabiej niż w serii próbnej - 122 m i 7. miejsce po 17 skokach. Alex Insam zdyskwalifikowany i otrzyma czerwoną kartkę! Danił Wasiljew dopiero 12. po skoku na 123 m. Mocniej powiało w plecy (+23 pkt) i Kevin Bickner po skoku na 124 m wskoczył przed jednego ze Szwajcarów na 5. miejsce. Słabiutki skok Giovanniego Bresadoli na 118,5 m. Alex Insam teraz najlepszy spoza Szwajcarów na 6. miejscu (124,5 m), a Mackenzie Boyd-Clowes został zdyskwalifikowany. Pięciu Szwajcarów na prowadzeniu! Simon Ammann skoczył 133 m, ale miał problemy przy lądowaniu i zajął 3. miejsce. Andrew Urlaub - 124 m i ósme miejsce. Tate Frantz uzyskał 126,5 m z obniżonego rozbiegu i zajął 5. miejsce. Kapitalny skok Sandro Hauswirtha! 136,5 m i czterech Szwajcarów na czele! Sędziowie obniżają belkę na 20. stopień. Roman Koudelka skoczył 128 m, ale zajął 5. miejsce 0,2 pkt za Bayerem. Najsłabszy skok dnia Francuza Enzo Milesiego - 117,5 m. Ben Bayer czwarty po skoku na 127 m. Trzeci ze Szwajcarów - Killian Peier - również bardzo dobrze! 130 m i 2. miejsce. Vilho Palosaari przegrał ze Szwajcarami po skoku na 124,5 m. Pierwszy słabszy skok w wykonaniu Mackenziego Boyd-Clowesa - 122,5 m. Yanick Wasser również przekroczył punkt K - 127,5 m. Szwajcar Felix Trunz zaczął od świetnego skoku na 132,5 m! 16:00 Zaczynamy konkurs z 21. belki! Seria próbna dobiegła końca. Kacper Tomasiak potwierdził, że w Engelbergu skacze mu się naprawdę dobrze! Felix Hoffmann górą w serii próbnej w Engelbergu. Kacper Tomasiak na siódmym miejscu. Początek konkursu o 16:00! #Engelberg #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/hzA7lf9IOK pic.twitter.com/pfJ0LZ5jct — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 20, 2025 Koszmar polskiego skoczka w Engelbergu! Za to 18-letni Kacper Tomasiak w czołówce Piątkowych kwalifikacji nie przebrnął niestety Paweł Wąsek. Witamy w relacji na żywo z konkursu Pucharu Świata w Engelbergu! Początek pierwszej serii zaplanowano na 16:00, a o 15:00 ma rozpocząć się seria próbna.

W sobotę (20 grudnia 2025) w Engelbergu zaplanowano dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najpierw o 13:00 odbył się ten kobiet, który poprzedziły kwalifikacje. W nim najlepsza okazała się Japonka Nozomi Maruyama, a kolejne punkty PŚ zdobyła 21. Anna Twardosz. 41. była Nicole Konderla-Juroszek, a kwalifikacji nie przebrnęła Pola Bełtowska. O 16:00 ma rozpocząć się konkurs mężczyzn, z udziałem pięciu reprezentantów Polski.

PŚ w Engelbergu: Skoki dzisiaj na żywo. Relacja live w sobotę, 20.12.2025

Piątkowe kwalifikacje wygrał Niemiec Felix Hoffmann, a najlepiej z Polaków spisał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce. Piotr Żyła był 27., Dawid Kubacki - 37., Kamil Stoch - 38., a Maciej Kot - 42. Nie awansował do konkursu 51. Paweł Wąsek. Czy w sobotę znów to 18-latek będzie liderem reprezentacji Polski? Po 9 konkursach to właśnie Tomasiak jest sklasyfikowany najwyżej w klasyfikacji generalnej PŚ - na 16. miejscu. W Engelbergu może nawet poprawić tę pozycję. Już o 15:00 rozpocznie się seria próbna z udziałem 50 zawodników.