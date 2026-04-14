Skrupulatnie policzyli, ile forsy dostał Kacper Tomasiak. "Moje wydatki się nie zmieniły"

19-letni polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak zdobył trzy medale na Igrzyskach Olimpijskich 2026 (srebro na normalnej skoczni, brąz na dużej, srebro w duecie), stając się bohaterem sezonu.

Dzięki sukcesom olimpijskim Tomasiak zarobił blisko 1,9 mln zł w gotówce oraz otrzymał nagrody o podobnej wartości, w tym mieszkanie w Warszawie warte 1 mln zł, tokeny, stypendium, bony wakacyjne i diamenty.

Mimo nagłego wzbogacenia, skoczek podchodzi do sytuacji ze spokojem, deklarując, że jego codzienne wydatki się nie zmieniły i traktuje to jako zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

Ile zarobił Kacper Tomasiak? Konkretne wyliczenia

Kacper Tomasiak przed Igrzyskami Olimpijskimi 2026 właściwie znany był tylko fanom skoków narciarskich. Wszystko zmieniło się podczas największej sportowej zimowej imprezy czterolecia. 19-latek najpierw zdobył srebrny medal na skoczni normalnej, potem dołożył brąz na dużym obiekcie, a na koniec - w konkursie duetów (w parze z Kamilem Wąskiem) - ponownie został wicemistrzem olimpijskim. Po powrocie do Polski Kacper Tomasiak witany był niczym król. Spotykał się z fanami i notablami, a nawet przyjechał do Pałacu Prezydenckiego, gdzie witał go Karol Nawrocki. Sportowe sukcesy nastolatka z Bielska-Białej wiążą się oczywiście z konkretnym zastrzykiem finansowym. Dziennikarze portalu Sport.pl skrupulatnie wyliczyli nagrody (zarówno pieniężne, jak i inne bonifikaty), które otrzymał Kacper Tomasiak.

900 tys. złotych od Polskiego Komitetu Olimpijskiego

550 tys. w tokenach od sponsora PKOl-u, firmy Zondacrypto (podobno sportowcy nie będą mieli problemu z wymianą tokenów na złotówki)

275 tys. złotych od Polsatu

163,5 tys. złotych nagrody z ministerstwa sportu (a dodać trzeba też dwuletnie stypendium na łączną kwotę 370 tysięcy złotych)

warte 1 mln złotych dwupokojowe mieszkanie w Warszawie

voucher na wykończenie tego mieszkania

diamenty inwestycyjne o łącznej wartości 19,5 tys.

trzy bony na wakacje – każdy warty 10 tys. złotych

biżuterię o łącznej wartości 5,5 tys. złotych

trzy obrazy

trzy złote karty do kin Helios ważne do końca 2030 r.

Kacper Tomasiak i jego posługa w kościele. Ksiądz poruszony: „Modliliśmy się o naszego ministranta”

Galeria: Kacper Tomasiak z ekipą u Karola Nawrockiego. Paparazzi

Kacper Tomasiak o wydatkach: "Nie czuję, żeby coś się zmieniło"

Wychodzi na to, że łącznie Kacper Tomasiak zainkasował niemal 1,9 mln zł w gotówce plus mniej więcej drugie tyle w nagrodach! Wielu - nawet dojrzałym - ludziom - od takich pieniędzy przewróciłoby się w głowie. Najlepszy polski skoczek jednak daleki jest od jakieś niepotrzebnej ekscytacji. Pytany przez Sport.pl o to, jak to jest nagle stać się milionerem, odpowiada ze spokojem: "nie czuję, żeby coś się zmieniło".

Kacper Tomasiak na tajemniczym spotkaniu z "grubymi rybami" w wąskim gronie. Dostał ciastko. Zdjęcia trafiły do sieci!

Moje wydatki się nie zmieniły, dalej są bardzo podobne. Myślę, że tak normalnie do tego wszystkiego podchodzę. Na pewno można powiedzieć, że jest to dobre zabezpieczenie na przyszłość, że już nie muszę się przejmować, czy w przyszłości coś może wydarzyć finansowo kiepskiego. Ale aktualnych wydatków to raczej u mnie nie zmieniło

- podkreślił Kacper Tomasiak.

Galeria: Kacper Tomasiak witany entuzjastycznie po powrocie do Polski

