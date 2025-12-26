Słynny skoczek narciarski nagle zakończył karierę! To mistrz olimpijski!

Austriacki mistrz olimpijski w skokach narciarskich ogłosił niespodziewane zakończenie kariery.

Daniel Huber, zdobywca złotego medalu olimpijskiego w drużynie, zmagał się z kontuzjami.

Co skłoniło utytułowanego skoczka do tak nagłej decyzji i jakie są jego plany na przyszłość?

Daniel Huber zakończył karierę. Pochodzący ze Salzburga austriacki skoczek narciarski ostatni występ w zawodach Pucharu Świata odnotował w marcu 2024. Przez ostatnie półtora roku zmagał się z różnymi urazami. We wrześniu wznowił treningi, ale nie przebił się do kadry. W komunikacie prasowym Austriackiej Federacji Narciarskiej (OeSV) skoczek swoją decyzję uzasadnił m.in. „zmianą priorytetów" i tłumaczył, że teraz chce więcej czasu poświęcić rodzinie i skupić się na nowych wyzwaniach.

Trener kadry Andreas Widhoelzl wyraził ubolewanie z powodu decyzji Daniela Hubera. - Szkoda, że tracimy z naszych szeregów Daniela, bardzo utytułowanego skoczka narciarskiego. Jestem pewien, że mógłby wrócić do Pucharu Świata, ale jest też oczywiste, że mamy niezwykle wysoki poziom wewnętrznej rywalizacji. Dlatego z ludzkiego punktu widzenia rozumiem i szanuję jego decyzję – zaznaczył Andreas Widhoelzl.

Daniel Huber poza złotym medalem igrzysk olimpijskich odniósł też inne sukcesy. Dwukrotnie został drużynowym wicemistrzem świata. W sezonie 2023/24 wywalczył małą Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach narciarskich. Wygrał trzy konkursy PŚ, w tym dwukrotnie na obiektach mamucich.

