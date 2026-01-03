Szok! Paweł Wąsek zdyskwalifikowany w Turnieju Czterech Skoczni. Niewiarygodne, za co

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-01-03 16:31

Zaskakujące informacje dobiegają z Innsbrucku! Jak poinformował Sebastian Szczęsny w studiu Eurosportu, Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany w sobotnich kwalifikacjach i nie wystąpi w niedzielnym konkursie. Najbardziej szokujący jest jednak powód dyskwalifikacji. Polski sztab ma jeszcze czas na złożenie protestu w tej sprawie!

Paweł Wąsek

i

Autor: Radoslaw Jozwiak/ Cyfrasport Paweł Wąsek
  • Jednak czterech, a nie pięciu polskich skoczków wystąpi w konkursie w Innsbrucku w Turnieju Czterech Skoczni
  • Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany po kwalifikacjach z zaskakującego powodu
  • Polski sztab ma krótki okres na złożenie protestu. Mamy nadzieję, że skoczek wróci do rywalizacji

Turniej Czterech Skoczni: Paweł Wąsek zdyskwalifikowany! Szokujący powód

Smutna informacja pojawiła się ok. godziny 16:20 z Innsbrucku. Jak poinformowali organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni, Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany z kwalifikacji i, obecnie, nie ma szans na występ w niedzielnym konkursie na Bergisel. Niestety, powód jest dość kuriozalny i pozostaje mieć nadzieję, że polski sztab da radę złożyć skuteczne odwołanie.

Na nartach Wąska znaleziono smar, w którym znajdował się... zakazany fluor. Co ciekawe, według ekspertów w studiu „Eurosportu” to historia, która do tej pory w skokach się nie wydarzyła. Fluor w smarach jest zakazany od kilku sezonów, a wszyscy od dawna przygotowywali się, by uniknąć takich wpadek.

Turniej Czterech Skoczni Innsbruck: Pary KO. Z kim powalczą Polacy? Polsko-polskie starcie

- Zapas fluoru to nie jest nowy przepis. Wiadomo było, że bardziej dotknie to biegaczy narciarskich. Tutaj to dużo nie pomaga. Na pewno o tym wiedzą, narty były wymienione, kabiny były zdezynfekowane. Nie wiem, co mogło się wydarzyć – mówił Maciej Kot w „Eurosporcie”.

Paweł Wąsek w Zakopanem
16 zdjęć