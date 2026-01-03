Szok! Paweł Wąsek zdyskwalifikowany w Turnieju Czterech Skoczni. Niewiarygodne, za co

Jednak czterech, a nie pięciu polskich skoczków wystąpi w konkursie w Innsbrucku w Turnieju Czterech Skoczni

Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany po kwalifikacjach z zaskakującego powodu

Polski sztab ma krótki okres na złożenie protestu. Mamy nadzieję, że skoczek wróci do rywalizacji

Turniej Czterech Skoczni: Paweł Wąsek zdyskwalifikowany! Szokujący powód

Smutna informacja pojawiła się ok. godziny 16:20 z Innsbrucku. Jak poinformowali organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni, Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany z kwalifikacji i, obecnie, nie ma szans na występ w niedzielnym konkursie na Bergisel. Niestety, powód jest dość kuriozalny i pozostaje mieć nadzieję, że polski sztab da radę złożyć skuteczne odwołanie.

Na nartach Wąska znaleziono smar, w którym znajdował się... zakazany fluor. Co ciekawe, według ekspertów w studiu „Eurosportu” to historia, która do tej pory w skokach się nie wydarzyła. Fluor w smarach jest zakazany od kilku sezonów, a wszyscy od dawna przygotowywali się, by uniknąć takich wpadek.

- Zapas fluoru to nie jest nowy przepis. Wiadomo było, że bardziej dotknie to biegaczy narciarskich. Tutaj to dużo nie pomaga. Na pewno o tym wiedzą, narty były wymienione, kabiny były zdezynfekowane. Nie wiem, co mogło się wydarzyć – mówił Maciej Kot w „Eurosporcie”.