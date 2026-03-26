Trzech Polaków przeszło kwalifikacje w Planicy. Szczęście Stocha nieszczęściem Kubackiego

W Planicy rozpoczęły się finałowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, które zakłócił silny wiatr.

Trzech Polaków, w tym Kamil Stoch, awansowało do piątkowego konkursu, natomiast Dawid Kubacki odpadł.

Od czwartku do niedzieli na mamucie w Planicy odbędą się finałowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po raz ostatni wystartuje w nich jeden z najlepszych polskich sportowców w historii, Kamil Stoch, który kończy karierę. Czwartkową rywalizację w Planicy zakłócił silny wiatr. Najpierw kwalifikacje przeniesiono z godziny 10 na 9, bo podmuchy miały się nasilać. Potem trzeba było zarządzić przerwę na udeptywanie zeskoku. Pogoda zmuszała organizatorów do przekładania serii treningowej i kwalifikacji. Wreszcie udało się je przeprowadzić, ale odbywały się w trudnych warunkach, sędziowie często zmieniali belkę startową, a dużą rolę w końcowej punktacji odgrywała rekompensata za wiatr.

38-letni Kamil Stoch w kwalifikacjach zajął 40. miejsce (190 m), ostatnie premiowane awansem do piątkowego konkursu. Jego szczęście było nieszczęściem Dawida Kubackiego, który uplasował się na... 41. pozycji (199 m) i odpadł. Najlepszy z Polaków był Piotr Żyła, który zajął 36. lokatę (194 m). Aleksander Zniszczoł był 38. (198 m).

Konkursy w Planicy to pożegnanie Kamila Stocha. Utytułowany Polak ma w dorobku m.in. trzy złote medale olimpijskie i jeden brązowy. W klasyfikacji polskich multimedalistów zimowych igrzysk nie było bardziej utytułowanego zawodnika. Więcej krążków - pięć - zdobyła biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, ale w tym tylko dwa złote.

Ostatnie sukcesy Kamil Stoch odnosił jednak dość dawno, bo w 2021 roku. Wtedy po raz ostatni wygrał konkurs Pucharu Świata - 9 stycznia w Titisee-Neustadt, bezpośrednio po Turnieju Czterech Skoczni, w którym triumfował w Innsbrucku i Bischofshofen oraz w klasyfikacji generalnej. W kolejnych latach nie stanął już ani razu na podium indywidualnych zawodów.

Program zawodów PŚ w Planicy:

piątek

9.00 - oficjalny trening kobiet

14.00 - seria próbna mężczyzn

15.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

sobota

8.00 - seria próbna mężczyzn

9.30 - konkurs drużynowy mężczyzn

14.15 - seria próbna kobiet

15.00 - konkurs indywidualny kobiet

niedziela

9.00 - seria próbna mężczyzn

10.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie