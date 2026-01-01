W Nowy Rok odbędzie się konkurs PŚ w Ga-Pa w ramach 74. Turnieju Czterech Skoczni.

W kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Kamil Stoch, który zajął 9. miejsce.

Sprawdź, o której skoki dzisiaj w TCS, w czwartek 1 stycznia 2026.

Przed nami konkurs PŚ w Garmich-Partenkirchen (Ga-Pa), druga odsłona rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Wystąpią w nim Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Maciej Kot i Paweł Wąsek wystąpią w drugim konkursie narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Liderem TCS jest Słoweniec Domen Prevc, który w środę wygrał kwalifikacje, a w poniedziałek triumfował w Oberstdorfie. W kwalifikacjach Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce. Kacper Tomasiak był 12., Maciej Kot - 17., a Paweł Wąsek - 33. Odpadł Piotr Żyła, który uplasował się na 53. pozycji.

Pierwsza seria konkursu w Ga-Pa odbędzie się w systemie KO. 25 par zostało wyłonionych na podstawie wyników kwalifikacji. Stoch zmierzy się z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem. Rywalem Tomasiaka będzie doświadczony Szwajcar Simon Ammann, Kota - Norweg Marius Lindvik, a Wąska - Norweg Johann Andre Forfang.

Konkursy TCS odbywają się w Ga-Pa od 1953 roku. W 2007 roku zburzono poprzednią skocznię, a w jej miejscu powstał nowoczesny obiekt, którego rozmiar wynosi 142 m, a punkt K - 125 m. Rekordzistą Olympiaschanze jest od środy Austriak Stephan Embacher, który w kwalifikacjach skoczył 145,5 m.

Konkursy Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen cztery razy wygrał Niemiec Jens Weissflog, a trzy razy triumfował tu Austriak Gregor Schlierenzauer. Stoch zwyciężył w Ga-Pa w 2018 roku, a Dawid Kubacki trzy lata później. Adam Małysz nigdy nie odniósł tu zwycięstwa, ale czterokrotnie stawał na podium.

Faworytem Turnieju Czterech Skoczni jest Domen Prevc, który po 10 latach może powtórzyć sukces swojego starszego brata Petera. Po zawodach w Oberstdorfie drugi Austriak Daniel Tschofenig traci do Słoweńca 17,5 pkt, natomiast trzeci Niemiec Felix Hoffmann - 19,4. Tomasiak jest 14., Stoch - 17., a Wąsek - 28.

Turniej Czterech Skoczni: O której godzinie skoki w Nowy Rok, 1 stycznia 2026?

Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia). Początek pierwszej serii o godzinie 14. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

12.30 - seria próbna

14.00 - pierwsza seria konkursowa

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

12.00 - seria próbna

13.30 - pierwsza seria konkursowa

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa