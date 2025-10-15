Dreszczowiec z udziałem Kamila Majchrzaka! Dramat i dzika furia na sam koniec. Wszystko przepadło

Kamil Majchrzak przegrał mecz 1/8 finału turnieju ATP 250 w Sztokholmie z Sebastianem Kordą 6:4, 4:6, 7:5.

Mecz był bardzo zacięty, a o zwycięstwie Kordy zadecydowały detale w trzecim secie, gdzie Majchrzak obronił kilka break-pointów, ale ostatecznie popełnił błąd.

Po porażce Kamil Majchrzak wpadł w furię i rzucił rakietą o ziemię

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. 1/8 turnieju ATP w Sztokholmie

Kamil Majchrzak w październiku miał zawojować Chiny. Los jednak nie rozpieścił Polaka i w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju trafił na rozstawionego z numerem 7 Alexa de Minaura. Różnica klas była widoczna. Australijczyk łatwo rozprawił się z Kamilem Majchrzakiem 6:1, 7:5. Kibice mieli nadzieję, że to niepowodzenie zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego powetuje sobie na kortach w Sztokholmie. Kamil Majchrzak awansował do 1/8 finału, gdzie zmierzył się z Amerykaninem Sebastianem Kordą. Zawodnik ten klasyfikowany jest na 60. miejscu w rankingu ATP, czyli o piętnaście miejsc wyżej niż Polak.

Dramat Kamila Majchrzaka. Po porażce wpadł w dziką furię

Mecz Kamil Majchrzak - Sebastian Korda okazał się prawdziwym dreszczowcem. Pierwszego seta Polak przegrał 4:6, a drugiego wygrał 6:4. Po 140 minutach gry nadal nie było wiadomo, kto zamelduje się w ćwierćfinale. W trzecim secie było 4:4. Chwile później dla Majchrzaka rozegrał się prawdziwy dramat. Najpierw jednak nasz zawodnik obronił dwa break-pointy i wygrał gema na przewagi. Potem przy stanie 5:5 znów obronił break-pointa. Niestety w kolejnej akcji Kamil Majchrzak popełnił niewymuszony błąd z bekhendu, a swoją szansę Korda wykorzystał. Amerykanin prowadził 6:5 i serwował, by wygrać mecz. Na początku 12. gema Polak popsuł return i to był koniec spotkania, które ostatecznie wygrał Sebastian Korda 6:4, 4:6, 7:5. Dla Kamila Majchrzaka to był dramat, bo wszystko przepadło. Piotrkowianin wpadł w dziką furię i mocno rzucił rakietą o ziemię. Mimo porażki jednak Majchrzak zaprezentował kawał solidnego tenisa, co dobrze rokuje na przyszłość.

