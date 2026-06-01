Hubert Hurkacz w końcu pokazał ukochaną? Jedno zdjęcie wywołało lawinę komentarzy

W centrum zainteresowania znalazła się 21-letnia Hania Walicka. Spore poruszenie wywołała niedzielna publikacja na Instagramie. Wspomniana zamieściła romantyczne zdjęcie z Hurkaczem, które szybko zaczęło krążyć w sieci. Do publikacji podchodziliśmy z rezerwą, mając na uwadze, że obecnie połowa treści w internecie to tak zwane "fejki". Kolejni internauci błyskawicznie wykonywali screeny, a fotografia trafiła – jakżeby inaczej – na portal X (dawniej Twitter) Hania Walicka prowadzi jednak prywatny profil, dlatego zdjęcie nie jest publicznie dostępne.

A plotki o możliwym związku tenisisty pojawiły się już wcześniej. Wszystko zaczęło się podczas Australian Open, gdy Tomasz Smokowski (komentujący jeden z meczów turnieju w Melbourne dla Eurosportu) niespodziewanie zasugerował na antenie, że „Hubi” nie jest singlem. Kibice potrafią jednak wcielić się w rolę detektywa. Kilka tygodni później zauważyli tajemniczą brunetkę w boksie Hurkacza podczas turnieju ATP 250 w Montpellier. Szybko ustalono, że była to właśnie Walicka, pochodząca z Łodzi była lekkoatletka.

Gdy ponownie pojawiła się na meczu tenisisty – tym razem podczas spotkania z Alexandrem Bublikiem w Rotterdamie – spekulacje tylko się nasiliły.

Próżno szukać jednak jakichkolwiek oficjalnych komunikatów w sprawie. Za Hurkaczem bardzo długi i pechowo przegrany mecz z Francesem Tiafoe. "Hubi" przegrał z Amerykaninem w pięciu setach w 2. rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

