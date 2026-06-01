Maja Chwalińska i Iga Świątek jako nastolatki. Wygrzebane zdjęcia z archiwum! Nie do wiary, jak się zmieniły

Maja Chwalińska i Iga Świątek razem zdobywały mistrzostwa Europy

Maja Chwalińska i Iga Świątek są z tego samego rocznika (2001). Obie uchodziły za wielkie talenty polskiego tenisa, co konsekwentnie udowadniały podczas imprez juniorskich. W 2015 roku dziewczyny sięgnęły po mistrzostwo Europy młodzików w grze podwójnej, a rok później były najlepsze na Starym Kontynencie w kategorii kadetów. Już w seniorskiej karierze Iga Świątek zostawiła Maję Chwalińską daleko w tyle. Wpływ na to miały najpewniej problemy zdrowotne, z którymi zmagała się pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka. Pięć lat temu Maja Chwalińska publicznie wyznała, że zmaga się z depresją i zawiesiła swoją karierę. Iga Świątek z kolei w ostatnich latach zaliczała się do absolutnej światowej czołówki w kobiecym tenisie. Na swoim koncie ma m.in, cztery zwycięstwa w turnieju Roland Garros. W tegorocznych zmaganiach w ramach French Open jednak Raszynianka odpadła już w czwartej rundzie, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk. Maja Chwalińska natomiast sensacyjnie odprawiła trzy rywalki i także zameldowała się w 1/8 Roland Garros.

Maja Chwalińska o relacjach z Igą Świątek

Ostatnie kapitalne występy Mai Chwalińskiej sprawiły, że nazywana jest "Świątek 2.0". Obie tenisistki - siłą rzeczy - znają się znakomicie.

Z Igą łączy nas kawał historii. Znamy się od 10. roku życia, więc już naprawdę bardzo długo. Grałyśmy wszystkie drużynowe mistrzostwa świata i Europy oraz razem jeździłyśmy na turnieje indywidualne. Dużo przeszłyśmy razem, myślę że to łączy i sprawia, że po prostu chcesz, żeby druga osoba też spełniała swoje marzenia. Obie wiemy, ile w to włożyłyśmy i jak ciężko na to pracowałyśmy

- wspominała Maja w rozmowie z Eurosportem. - Później poszłyśmy swoimi drogami i Iga wystrzeliła. Takie jest też życie, że troszeczkę się oddaliłyśmy, nie ma co ukrywać. Po prostu już nie miałyśmy tyle czasu, żebyśmy spędzały go za sobą i to jest też normalne - dodała tenisistka z Dąbrowy Górniczej. W galerii pokazujemy zdjęcia z czasów, gdy Iga Świątek i Maja Chwalińśka tworzyły tenisowy duet. Nie do wiary, jak panie wyglądały jako nastolatki. Mamy zdjęcia nawet z 2016 roku.

