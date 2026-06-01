Roland Garros. Maja Chwalińska - Diane Parry NA ŻYWO. Wynik i relacja live z 1/8 finału

Kamil Heppen
2026-06-01 14:40

Maja Chwalińska stoi przed życiową szansą w Roland Garros 2026! Dzisiaj (1 czerwca) Polka zagra o wielkoszlemowy ćwierćfinał, a jej rywalką będzie Francuzka Diane Parry. Przed turniejem obie były w okolicy 100. miejsca w rankingu WTA, a teraz zanotują znaczący awans, ale która awansuje do ćwierćfinału Roland Garros? Zapraszamy na relację "Super Expressu" z meczu Chwalińska - Parry na żywo w 1/8 finału French Open od godziny 14:45!

Autor: Dimitar Dilkoff/ East News Maja Chwalińska

Maja Chwalińska - Diane Parry 0:0 (0:0, -:-)

14:45

Maja Chwalińska już na korcie Philippe Chatrier!

Dla Mai Chwalińskiej to debiut na korcie Philippe Chatrier, co dało się odczuć już na przedmeczowym treningu Polki:

14:28

Koniec, Flavio Cobolli gra dalej! To oznacza, że za 15-20 minut Maja Chwalińska i Diane Parry będą już na korcie.

14:27

Druga piłka meczowa dla Cobollego, pierwsza w tie-breaku przy stanie 6:5.

14:19

I tie-break w 4. secie.

14:12

Niebywałe, Svajda od stanu 5:1 wygrał 4 gemy z rzędu, a Cobolli po drodze nie wykorzystał nawet piłki meczowej! 5:5 i gramy dalej.

14:07

Zachary Svajda się nie poddaje i doprowadził już do wyniku 5:4.

13:59

Już za chwilę Cobolli będzie serwował na mecz przy stanie 5:2.

13:49

Flavio Cobolli coraz bliżej zwycięstwa i wpuszczenia zawodniczek na kort. W czwartym secie prowadzi 4:0 z podwójnym przełamaniem.

13:23

Zła wiadomość dla polskich kibiców - w meczu Cobolli - Svajda będzie 4. set, więc starcie Mai Chwalińskiej się opóźnia.

13:15

Tie-break!

13:12

I już 6:5 dla Włocha. Svajda może utrzymać się w meczu tylko po tie-breaku, a najpierw musi utrzymać swój serwis.

13:05

W meczu Cobolli - Svajda wkraczamy w decydujące momenty 3. seta. Włoch prowadzi 5:4, ale bez przełamania.

12:45

Ważna wiadomość z kortu Philippe Chatrier - Flavio Cobolli prowadzi po 2 setach z Zacharym Svajdą 6:2, 6:3. Jeśli wygra trzecią partię, Maja Chwalińska i Diane Parry już niedługo rozpoczną swoje spotkanie.

Polka przystąpiła do turnieju po udanych kwalifikacjach jako 114. tenisistka świata, z kolei Francuzka zajmowała w nim 92. miejsce. Po Roland Garros obie zanotują spory awans, ale tylko jedna zagra w ćwierćfinale!

Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Diane Parry w 1/8 finału Roland Garros 2026! Drugie spotkanie dnia na korcie Philippe Chatrier rozpocznie się ok. godziny 13, zaraz po meczu Cobolli - Svajda (start o 11:00).

Roland Garros 2026 wkracza w decydującą fazę, a polskie nadzieje skupiają się dość niespodziewanie na Mai Chwalińskiej. W niedzielę, w dniu 25. urodzin, Iga Świątek przegrała w 1/8 finału z Ukrainką Martą Kostiuk i odpadła z wielkoszlemowego turnieju, który wygrała cztery razy w karierze. Dzień później o awans do ćwierćfinału powalczy jej rówieśniczka i przyjaciółka, która tym samym została jedyną Polką w głównej drabince Roland Garros. Chwalińska przebijała się do niej przez kwalifikacje, rozpoczynając zmagania już 18 maja. Po zwycięstwach z Alice Rame, Carole Monnet i Suzan Lamens w kwalifikacjach, a następnie z mistrzynią olimpijską z Paryża Qinwen Zheng (6:4, 6:0), turniejową "23" Elise Mertens (6:4, 6:0) i byłą 3. rakietą świata Marią Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) i tak zanotowała już życiowy wynik, który postara się jeszcze wyśrubować.

Zadanie w 1/8 finału nie będzie jednak łatwe. Na papierze starcie z 92. w rankingu WTA Francuzką wydaje się prostsze od każdego z wcześniejszych meczów, ale kumulujące się zmęczenie i żywiołowa francuska publiczność z całych sił wspierająca swoją faworytkę każą tonować nastroje. Tym bardziej, że Diane Parry gra najlepiej w karierze - przed Roland Garros wygrała silnie obsadzony challenger w Paryżu, a w drodze do 1/8 finału French Open pokonała Ukrainkę Anhelinę Kalininę (0:6, 6:2, 6:4) i Amerykanki Li Ann (6:3, 6:4) oraz rozstawioną z "6" Amandę Anisimovą (6:3, 4:6, 7:6). Warto dodać, że dla Chwalińskiej będzie to debiut na głównym korcie Philippe Chatrier. Czy przyniesie jej tyle pozytywnych wrażeń co w przeszłości Idze Świątek? Początek meczu Chwalińska - Parry o ćwierćfinał Roland Garros zaraz po zakończeniu spotkania Cobolli - Svajda (ok. 13:00-13:30).

