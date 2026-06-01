Roland Garros. Maja Chwalińska - Diane Parry NA ŻYWO. Wynik i relacja live z 1/8 finału

Maja Chwalińska - Diane Parry 0:0 (0:0, -:-)

Na żywo Roland Garros 2026: Maja Chwalińska - Diane Parry 14:45 Maja Chwalińska już na korcie Philippe Chatrier! Dla Mai Chwalińskiej to debiut na korcie Philippe Chatrier, co dało się odczuć już na przedmeczowym treningu Polki: Maja Chwalińska nie mogła nie skorzystać z okazji i podczas swojego treningu zrobiła pamiątkową fotografię tablicy Rafy Nadala na Court Philippe-Chatrier 🥹📸#RolandGarros | #zkortu pic.twitter.com/8V475eGlc8 — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026 14:28 Koniec, Flavio Cobolli gra dalej! To oznacza, że za 15-20 minut Maja Chwalińska i Diane Parry będą już na korcie. 14:27 Druga piłka meczowa dla Cobollego, pierwsza w tie-breaku przy stanie 6:5. 14:19 I tie-break w 4. secie. 14:12 Niebywałe, Svajda od stanu 5:1 wygrał 4 gemy z rzędu, a Cobolli po drodze nie wykorzystał nawet piłki meczowej! 5:5 i gramy dalej. 14:07 Zachary Svajda się nie poddaje i doprowadził już do wyniku 5:4. 13:59 Już za chwilę Cobolli będzie serwował na mecz przy stanie 5:2. 13:49 Flavio Cobolli coraz bliżej zwycięstwa i wpuszczenia zawodniczek na kort. W czwartym secie prowadzi 4:0 z podwójnym przełamaniem. 13:23 Zła wiadomość dla polskich kibiców - w meczu Cobolli - Svajda będzie 4. set, więc starcie Mai Chwalińskiej się opóźnia. 13:15 Tie-break! 13:12 I już 6:5 dla Włocha. Svajda może utrzymać się w meczu tylko po tie-breaku, a najpierw musi utrzymać swój serwis. 13:05 W meczu Cobolli - Svajda wkraczamy w decydujące momenty 3. seta. Włoch prowadzi 5:4, ale bez przełamania. 12:45 Ważna wiadomość z kortu Philippe Chatrier - Flavio Cobolli prowadzi po 2 setach z Zacharym Svajdą 6:2, 6:3. Jeśli wygra trzecią partię, Maja Chwalińska i Diane Parry już niedługo rozpoczną swoje spotkanie. Polka przystąpiła do turnieju po udanych kwalifikacjach jako 114. tenisistka świata, z kolei Francuzka zajmowała w nim 92. miejsce. Po Roland Garros obie zanotują spory awans, ale tylko jedna zagra w ćwierćfinale! Maju, niech to będzie Twoje wielkie święto! 🤩🙏



Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry zostanie rozegrany jako drugie spotkanie od godz. 11:00 (po starciu Flavio Cobolli - Zachary Svajda).



ℹ️ Godzina na grafice jest zatem orientacyjna. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i zerkać,… pic.twitter.com/OPs0MSLbAG — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026 Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Diane Parry w 1/8 finału Roland Garros 2026! Drugie spotkanie dnia na korcie Philippe Chatrier rozpocznie się ok. godziny 13, zaraz po meczu Cobolli - Svajda (start o 11:00).

Roland Garros 2026 wkracza w decydującą fazę, a polskie nadzieje skupiają się dość niespodziewanie na Mai Chwalińskiej. W niedzielę, w dniu 25. urodzin, Iga Świątek przegrała w 1/8 finału z Ukrainką Martą Kostiuk i odpadła z wielkoszlemowego turnieju, który wygrała cztery razy w karierze. Dzień później o awans do ćwierćfinału powalczy jej rówieśniczka i przyjaciółka, która tym samym została jedyną Polką w głównej drabince Roland Garros. Chwalińska przebijała się do niej przez kwalifikacje, rozpoczynając zmagania już 18 maja. Po zwycięstwach z Alice Rame, Carole Monnet i Suzan Lamens w kwalifikacjach, a następnie z mistrzynią olimpijską z Paryża Qinwen Zheng (6:4, 6:0), turniejową "23" Elise Mertens (6:4, 6:0) i byłą 3. rakietą świata Marią Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) i tak zanotowała już życiowy wynik, który postara się jeszcze wyśrubować.

Zadanie w 1/8 finału nie będzie jednak łatwe. Na papierze starcie z 92. w rankingu WTA Francuzką wydaje się prostsze od każdego z wcześniejszych meczów, ale kumulujące się zmęczenie i żywiołowa francuska publiczność z całych sił wspierająca swoją faworytkę każą tonować nastroje. Tym bardziej, że Diane Parry gra najlepiej w karierze - przed Roland Garros wygrała silnie obsadzony challenger w Paryżu, a w drodze do 1/8 finału French Open pokonała Ukrainkę Anhelinę Kalininę (0:6, 6:2, 6:4) i Amerykanki Li Ann (6:3, 6:4) oraz rozstawioną z "6" Amandę Anisimovą (6:3, 4:6, 7:6). Warto dodać, że dla Chwalińskiej będzie to debiut na głównym korcie Philippe Chatrier. Czy przyniesie jej tyle pozytywnych wrażeń co w przeszłości Idze Świątek? Początek meczu Chwalińska - Parry o ćwierćfinał Roland Garros zaraz po zakończeniu spotkania Cobolli - Svajda (ok. 13:00-13:30).