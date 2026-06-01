Maja Chwalińska w ćwierćfinale Roland Garros! Życiowy sukces Polskiej Czarodziejki

Maja Chwalińska - Diane Parry 2:0 (6:3, 6:2)

Roland Garros 2026: Maja Chwalińska - Diane Parry Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Diane Parry w 1/8 finału Roland Garros 2026! Drugie spotkanie dnia na korcie Philippe Chatrier rozpocznie się ok. godziny 13, zaraz po meczu Cobolli - Svajda (start o 11:00). Polka przystąpiła do turnieju po udanych kwalifikacjach jako 114. tenisistka świata, z kolei Francuzka zajmowała w nim 92. miejsce. Po Roland Garros obie zanotują spory awans, ale tylko jedna zagra w ćwierćfinale! Maju, niech to będzie Twoje wielkie święto! 🤩🙏



Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry zostanie rozegrany jako drugie spotkanie od godz. 11:00 (po starciu Flavio Cobolli - Zachary Svajda).



ℹ️ Godzina na grafice jest zatem orientacyjna. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i zerkać,… pic.twitter.com/OPs0MSLbAG — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026 12:45 Ważna wiadomość z kortu Philippe Chatrier - Flavio Cobolli prowadzi po 2 setach z Zacharym Svajdą 6:2, 6:3. Jeśli wygra trzecią partię, Maja Chwalińska i Diane Parry już niedługo rozpoczną swoje spotkanie. 13:05 W meczu Cobolli - Svajda wkraczamy w decydujące momenty 3. seta. Włoch prowadzi 5:4, ale bez przełamania. 13:12 I już 6:5 dla Włocha. Svajda może utrzymać się w meczu tylko po tie-breaku, a najpierw musi utrzymać swój serwis. 13:15 Tie-break! 13:23 Zła wiadomość dla polskich kibiców - w meczu Cobolli - Svajda będzie 4. set, więc starcie Mai Chwalińskiej się opóźnia. 13:49 Flavio Cobolli coraz bliżej zwycięstwa i wpuszczenia zawodniczek na kort. W czwartym secie prowadzi 4:0 z podwójnym przełamaniem. 13:59 Już za chwilę Cobolli będzie serwował na mecz przy stanie 5:2. 14:07 Zachary Svajda się nie poddaje i doprowadził już do wyniku 5:4. 14:12 Niebywałe, Svajda od stanu 5:1 wygrał 4 gemy z rzędu, a Cobolli po drodze nie wykorzystał nawet piłki meczowej! 5:5 i gramy dalej. 14:19 I tie-break w 4. secie. 14:27 Druga piłka meczowa dla Cobollego, pierwsza w tie-breaku przy stanie 6:5. 14:28 Koniec, Flavio Cobolli gra dalej! To oznacza, że za 15-20 minut Maja Chwalińska i Diane Parry będą już na korcie. Dla Mai Chwalińskiej to debiut na korcie Philippe Chatrier, co dało się odczuć już na przedmeczowym treningu Polki: Maja Chwalińska nie mogła nie skorzystać z okazji i podczas swojego treningu zrobiła pamiątkową fotografię tablicy Rafy Nadala na Court Philippe-Chatrier 🥹📸#RolandGarros | #zkortu pic.twitter.com/8V475eGlc8 — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026 14:45 Maja Chwalińska już na korcie Philippe Chatrier! Dołączyła do niej faworytka francuskiej publiczności Diane Parry. Za chwilę losowanie, krótka rozgrzewka i mecz o ćwierćfinał Roland Garros! Polka wygrała losowanie i wybrała serwis. Ostatnie minuty rozgrzewki i zaczynamy! JAZDA, MAJA! 🇵🇱



📸 Eurosport | #RolandGarros | #zkortu pic.twitter.com/Zap0IrIrtA — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026 0:0 Maja Chwalińska zaczyna mecz o ćwierćfinał Roland Garros! 15-0. I od razu widzimy różnorodność Polki, Francuzka nawet nie ruszyła do jej skrótu! 30-0. Return w siatkę. 40-0. Kompletnie nieudane techniczne zagranie Parry. 40-15. Świetny forhend na zewnątrz Francuzki. 40-30. Zbyt wysoki dropszot Polki i bezlitosny winner Parry. 1:0 Gem Chwalińska! Udało się zamknąć gema po błędzie rywalki zaproszonej do ataku. 15-15. Kolejny raz w siatkę Parry. 15-40. Już po serwisie Francuzka była w ataku pod siatką, i choć zagrała na rakietę Polki, Maja nie była w stanie utrzymać piłki w korcie. 1:1 Gem Parry. Solidny gem serwisowy Francuzki. 0-15. Nieudany forhend Chwalińskiej. 30-15. W końcu dłuższa, ciekawa akcja, zakończona błędem Parry. 30-30. Tym razem dobiegła do skrótu Francuzka i perfekcyjnie odegrała w sam narożnik. 2:1 Gem Chwalińska! Francuzka wciągnęła Polkę w zaplanowanego loba, ale Maja zdołała go odegrać i doczekała się kolejnego prostego błędu Parry. 15-15. Nieznaczny aut z forhendu Parry. 30-30. I kolejny błąd Francuzki. 30-40. Ale pechowo Maja spod siatki! Świetnie zagrała wcześniej pod nogi rywalki, ale "idąc za ciosem" pozwoliła rywalce odegrać w otwarty kort. 2:2 Gem Parry. I wciąż bez przełamań w tym secie. 15-0. Kapitalny return Parry, ale kompletnie przestrzeliła drive volleya! 30-0. Wygrywający serwis Chwalińskiej! 40-0. Cudowny forhend na zewnątrz! 40-15. Ale niewiele zabrakło do winnera z dropszotu! Parry tylko stała i patrzyła, jak piłka nieznacznie wpada w siatkę. 3:2 Gem Chwalińska! Fantastycznie wyczekała Polka ten forhend, rywalka ponownie stała jak wryta. 15-15. Polka obeszła return na forhend, a po chwili otrzymała od rywalki kolejny prezent. 30-15. Piękny bekhendowy cross Chwalińskiej! 30-30. Szkoda tej piłki! Była szansa na dwa break pointy. 40-30. Nie będzie dwóch, ale jest pierwszy break point w tym meczu! 40-40. Tym razem świetny drive volley Parry, choć return Polki wręcz zmuszał do takiego ataku. 40-Ad. Broniła się Chwalińska, ale wyrzuciła piłkę, gdy próbowała zagrać odważniej. 40-40. Pięknie rozegrała to Chwalińska skrótem, mijając rywalkę przy siatce w otwarty kort! 40-Ad. Ale szkoda! Polka miała mnóstwo miejsca na lob, ale nie zdołała zagrać "za kołnierz" rywalki i nadziała się na smecza. 40-40. Tym razem to Parry spróbowała skrótu, ale pomyliła się na szerokość. 40-Ad. Chciała przyspieszyć Polka passing shotem po przekątnej, ale przesadziła z tym zagraniem. 3:3 Gem Parry. Długi gem, ale na koncie Francuzki. 0-15. Niecodzienna akcja! W pewnym momencie Parry myślała już, że nadzieje się na kontrę w otwarty kort, ale Chwalińska nie była w stanie odpowiednio pokierować piłki, więc Francuzka ponownie zyskała inicjatywę i po kilku uderzeniach zdobyła punkt. 15-15. Serwis zapewnił przewagę Chwalińskiej, z czego skorzystała spod siatki. 30-15. Ładnie zbudowała przewagę Parry, ale w kluczowym momencie znów wyrzuciła forhend. 30-30. Nieudany slajs Polki. 40-30. Ależ przesadziła z tej wysokiej piłki Parry, dała się sprowokować. 4:3 Gem Chwalińska! Ale wybroniła ten punkt Polka, zagrywając fantastyczną kontrę w nogi! 0-15. Tym razem spokojnie zamknęła woleja Francuzka. 15-15. Dość przypadkowy return Polki tuż za siatkę i fatalny błąd Francuzki. 30-15. Cudowny cross na zewnątrz Chwalińskiej po slajsie rywalki! 30-30. Tym razem trafiła forhendem Parry, choć nie wyglądało to jak kontrolowane zagranie. 40-30. Kolejny break point dla Polki! Nie wytrzymała wymiany Parry. 40-40. Tym razem fenomenalnie zagrała Parry w boczną linię, mimo że ze skrzywionej pozycji. 40-Ad. Jeden z niewielu nieudanych returnów Chwalińskiej. 40-40. Bardzo nieudana akcja serve and volley Francuzki. Ad-40. I jeszcze jeden break point po błędzie Parry! 5:3 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Nie radzi sobie Francuzka z grą Polki, za chwilę Maja będzie serwować na seta! 15-0. Głęboki return, ale po chwili kolejny zbyt długi forhend Parry! 30-0. Fenomenalny skrót Chwalińskiej z niskiej pozycji! 40-0. Francuzka bezsilna wobec tak grającej Polki! 40-15. Mocny return Parry, ale Chwalińska jeszcze świetnie broniła się wysoką piłką. Francuzka musiała naprawdę cierpliwie grać na drugą stronę. 6:3 Gem, set Chwalińska! Wygrywający serwis i Polka postawiła pierwszy krok w stronę ćwierćfinału! O sukcesie w 1. secie zdecydowało jedno przełamanie w idealnym momencie. Przełamanie dla Mai w idealnym momencie!



Polka będzie serwować po zwycięstwo w secie.



📸 Eurosport | #RolandGarros | #zkortu https://t.co/YKYXspetVh pic.twitter.com/0nYSR8Ncg6 — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026 Diane Parry wraca na kort po krótkiej przerwie. Za chwilę 2. set! 6:3, 0:0 Francuzka rozpoczyna drugą partię! 0-15. Dobra akcja Francuzki z pewnym winnerem. 15-30. Zaatakowała do siatki Parry, ale tym razem nadziała się na perfekcyjnego loba Chwalińskiej! 15-40. Dobry return, ale nieudane techniczne zagranie w siatkę. 6:3, 0:1 Gem Parry. Już po returnie Francuzka grała z komfortowej pozycji, a mimo to zagrała na rakietę Chwalińskiej, która jednak nie zdołała odegrać. 15-0. Piękny forhend na zewnątrz w wykonaniu Mai. 15-15. Return w samą linię i potężny cios z forhendu w następnym uderzeniu. 15-30. Dobry serwis w narożnik kara, ale nieudane następne zagranie Polki. 30-30. Wygrywający serwis na zewnątrz! 40-30. I ponownie działa forhend w stronę narożnika! 6:3, 1:1 Gem Chwalińska! Nieudany return Parry. 0-15. Późno wywołany niewielki aut, ale nie protestuje Polka. 15-15. Znakomity skrót i punkt zdobyty lobem za plecy Parry! 30-30. Fenomenalny bekhendowy cross Polki! 30-40. Tym razem to Parry popisała się świetnym skrótem. 40-40. Niesamowity punkt Chwalińskiej! Parry smeczowała spod siatki, ale perfekcyjna wysoka obrona Polki całkowicie wybiła ją z dalszego rytmu! Ad-40. Skrót na skrót, a Chwalińska i tak odpowiada perfekcyjnym lobem! 40-40. Wyrzucający serwis i potężny winner z drive volleya. 40-Ad. Świetny atak Parry forhendem do narożnika. 6:3, 1:2 Gem Parry. Bardzo ważny gem na koncie Francuzki, znów zadziałał forhend grany do narożnika. 15-0. I teraz to Chwalińska pewnie zaatakowała do siatki po krótszym odegraniu rywalki! 15-15. Świetny return w samą linię, choć Parry bała się już pójść za ciosem i oddała inicjatywę Polce, której nie wyszedł tym razem skrót. 30-30. Techniczna sztuczka Parry spod siatki, piłka lądowała blisko bocznej linii. 40-30. Ale zmyliła rywalkę rotacją Chwalińska! Piłka wróciła tylko w siatkę. 40-40. Głęboki return pod linię i tym razem mocny forhend po linii. 40-Ad. Pierwszy w tym meczu break point dla Parry po nieznacznym aucie na szerokość Polki. 40-40. Ufff, wyrzuciła return Parry! Ad-40. Fatalny jednoręczny bekhend Francuzki z wysokiej piłki. 40-40. Teraz dobry atak Parry, zmusiła Polkę do odegrania w aut. Ad-40. Fenomenalny skrót Chwalińskiej! Ledwo odegrała jej rywalka, ale nawet nie starała się walczyć o piłkę graną po chwili w otwarty kort. 40-40. Groźna sytuacja! Francuzka straciła równowagę i miała szczęście, że wysoka piłka Polki spadła na aucie, a nie pod linię. Ad-40. Nieznaczny aut po strzale Parry z forhendu po linii. 6:3, 2:2 Gem Chwalińska! Starała się zaatakować Parry, ale wyrzuciła return. 15-0. Katastrofalny dropszot Parry. 15-15. Odpowiedziała mocnym forhendem po linii. 30-15. Wciąż gubi się w wymianach Parry, zagrała w siatkę. 40-15. I dwa break pointy po zbyt długim zagraniu Parry. 6:3, 3:2 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Sprowokowała rywalkę do ataku i odpowiedziała zabójczą kontrą! 15-0. Leciutki drugi serwis, a return Parry i tak zagrany w siatkę. 30-0. I zepsuty slajs przez Francuzkę. 40-0. Zaskoczona Parry nie skontrolowała jednoręcznego bekhendu! 6:3, 4:2 Gem Chwalińska! Polka coraz bliżej ćwierćfinału Roland Garros! 15-0. Traci cierpliwość Parry i gubi się po piłkach Chwalińskiej! 30-0. Kapitalny niziutki forhend po linii i nieudana odpowiedź Francuzki. 30-15. Nawet z tak prostej piłki spod siatki piłka jeszcze otarła się o rakietę Polki, Parry przeprosiła ją za zagranie na ciało. 40-15. Forhend w siatkę i dwie piłki na 5:2! 6:3, 5:2 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Znów pomyliła się Parry i przed Polką gem serwisowy na ćwierćfinał French Open! 15-0. W linię trafiła Chwalińska, a grająca "wóz albo przewóz" Francuzka wyrzuciła na aut! 30-0. Kolejny fantastyczny skrót Polki, zakopała się Parry! 40-0. Trzy piłki meczowe na ćwierćfinał! 6:3, 6:2 GEM, SET, MECZ MAJA CHWALIŃSKA! Polka w ćwierćfinale Roland Garros 2026! To zwycięstwo oznacza, że Polka po French Open zamelduje się w najlepszej "50" rankingu WTA! TO NIE SEN! MAJA W ĆWIERĆFINALE ROLAND GARROS ❤️



Maja Chwalińska pokonała Diane Parry 6:3, 6:2 ✅



Kolejny znakomity występ naszej reprezentantki! 🤩



W nieoficjalnym rankingu "na żywo" zameldowała się w TOP 50! 📊



O awans do najlepszej "4" powalczy w środę z Anną Kalinską 🔜… pic.twitter.com/6Zy4XGmLfm — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026 - Nie spodziewałam się tego wszystkiego na początku turnieju, więc jestem po prostu wdzięczna za to, że jestem tu gdzie jestem - przyznała Maja Chwalińska. Polka podziękowała też francuskiej publiczności za kibicowanie z klasą, pomimo problemów jej rywalki z Francji. - To moja gra. To nie była taktyka, to dla mnie naturalna gra, żeby grać dropszoty i wysokie piłki z forhendu - przyznała Chwalińska. Prowadząca rozmowę Marion Bartoli zauważyła, że normalnie wygranie 7 meczów w Szlemie oznacza trofeum, a Maja Chwalińska wygrała już tyle w Paryżu, licząc kwalifikacje. - Cóż, jeszcze nie mam ze sobą trofeum, więc... - odpowiedziała Polka. Chwalińska skromnie zaznaczyła, że jej następna rywalka Anna Kalinska to jedna z najlepszych zawodniczek na świecie, a jej prawie nikt nie zna. - Teraz wszyscy cię znają! - odpowiedziała Marion Bartoli. Kiedy gra Maja Chwalińska ćwierćfinał Roland Garros? Z kim zagra kolejny mecz w 1/4 finału? - Ale palnęłam (śmiech). Pokój mam zarezerwowany pewnie do jutra, więc będzie trzeba przedłużyć - przyznała jeszcze Chwalińska zapytana o sytuację hotelową, o której było głośno po wcześniejszym meczu z Marią Sakkari. To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

Roland Garros 2026 wkracza w decydującą fazę, a polskie nadzieje skupiają się dość niespodziewanie na Mai Chwalińskiej. W niedzielę, w dniu 25. urodzin, Iga Świątek przegrała w 1/8 finału z Ukrainką Martą Kostiuk i odpadła z wielkoszlemowego turnieju, który wygrała cztery razy w karierze. Dzień później o awans do ćwierćfinału powalczy jej rówieśniczka i przyjaciółka, która tym samym została jedyną Polką w głównej drabince Roland Garros. Chwalińska przebijała się do niej przez kwalifikacje, rozpoczynając zmagania już 18 maja. Po zwycięstwach z Alice Rame, Carole Monnet i Suzan Lamens w kwalifikacjach, a następnie z mistrzynią olimpijską z Paryża Qinwen Zheng (6:4, 6:0), turniejową "23" Elise Mertens (6:4, 6:0) i byłą 3. rakietą świata Marią Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) i tak zanotowała już życiowy wynik, który postara się jeszcze wyśrubować.

Zadanie w 1/8 finału nie będzie jednak łatwe. Na papierze starcie z 92. w rankingu WTA Francuzką wydaje się prostsze od każdego z wcześniejszych meczów, ale kumulujące się zmęczenie i żywiołowa francuska publiczność z całych sił wspierająca swoją faworytkę każą tonować nastroje. Tym bardziej, że Diane Parry gra najlepiej w karierze - przed Roland Garros wygrała silnie obsadzony challenger w Paryżu, a w drodze do 1/8 finału French Open pokonała Ukrainkę Anhelinę Kalininę (0:6, 6:2, 6:4) i Amerykanki Li Ann (6:3, 6:4) oraz rozstawioną z "6" Amandę Anisimovą (6:3, 4:6, 7:6). Warto dodać, że dla Chwalińskiej będzie to debiut na głównym korcie Philippe Chatrier. Czy przyniesie jej tyle pozytywnych wrażeń co w przeszłości Idze Świątek? Początek meczu Chwalińska - Parry o ćwierćfinał Roland Garros zaraz po zakończeniu spotkania Cobolli - Svajda (ok. 13:00-13:30).