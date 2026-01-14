Iga Świątek grała o milion dolarów. Sensacyjny zwycięzca, nikt go nie zna

Nietypowy turniej przed Australian Open

Turniej odbył się na kilka dni przed rozpoczęciem Australian Open (18 stycznia – 1 lutego). Rywalizacja toczyła się w nietypowym systemie, ponieważ zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy – kobiety i mężczyźni – grali do jednego zdobytego punktu. Dodatkowo amatorzy mieli do dyspozycji tylko jeden serwis, a zawodowcy dwa. Na zwycięzcę czekała nagroda w wysokości miliona dolarów australijskich, czyli ponad 2,4 mln zł.

Na kortach Rod Laver Arena nie brakowało efektownych akcji i dobrej zabawy, a wśród uczestników znaleźli się m.in. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner i Coco Gauff. W stawce była również Świątek, która rozpoczęła zmagania od wolnego losu, a następnie po ciekawej wymianie wyeliminowała Flavia Cobollego.

Iga Świątek dostała prezent [Zdjęcia]

Odpadła w półfinale

W 1/8 finału Polka rozegrała najkrótszy „mecz” w swojej karierze – jej rywal Frances Tiafoe popełnił podwójny błąd serwisowy, posyłając piłkę w aut i kończąc pojedynek.

W walce o półfinał Świątek zmierzyła się z Pedro Martínezem. Po długiej wymianie nie wytrzymała presji i popełniła błąd, co oznaczało jej odpadnięcie z turnieju.

Ostatecznie triumfował Jordan Smith, który w finale pokonał Joannę Garland z Tajwanu. Za zwycięstwo otrzymał milion dolarów australijskich. Z kolei nagrodę dla najlepszego amatora w postaci samochodu zdobył Alex Reverente, który w decydującym starciu przegrał właśnie ze Smithem.

Pedro Martinez znalazł sposób na Igę Świątek 🥲#1PointSlam na żywo w Eurosporcie 1 i na naszym kanale YouTube ▶️ pic.twitter.com/fAPGgzK7ks— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) January 14, 2026