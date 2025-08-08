Rywalce Świątek grozili śmiercią. "Gdyby wasze mamy to zobaczyły..."

Ważny przekaz Eliny Switoliny

– Jestem mamą, a dopiero potem sportsmenką. Sposób, w jaki niektórzy mężczyźni traktują kobiety – matki – jest szokujący. Gdyby wasze mamy zobaczyły wasze wiadomości, byłyby zniesmaczone” – napisała Ukrainka na Instagramie, publikując screeny wiadomości.

Według badań, aż prawie połowa nadużyć w mediach społecznościowych wobec tenisistek pochodzi od rozczarowanych graczy zakładów sportowych.

Nie tylko Switolina

Switolina nie jest jedyna. Caroline Garcia, Amanda Anisimova czy Taylor Fritz również mówili o fali hejtu i presji, z jaką mierzą się po porażkach. – Nie chcę nawet otwierać telefonu – wyznał Fritz.

Z kolei Belinda Bencic zauważyła, że skala problemu jest ogromna: – To tysiące wiadomości z najstraszniejszymi treściami. Nie sposób ich wszystkich zgłosić – podsumowała.

W kontrze do hejtu stanął z humorem mąż Switoliny, Gael Monfils, który po własnej porażce żartował, że jest zdziwiony, iż ktoś nadal obstawia jego wygraną.

