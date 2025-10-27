Sekretny napój, którego najlepszy tenisista świata używa przeciwko skurczom. Każdy Polak to zna

To czwarty tytuł Sinnera w tym sezonie – wcześniej triumfował w Australian Open, Wimbledonie oraz w Pekinie.

Co stoi za jego fenomenalną formą i znakomitymi wynikami? Oprócz rygorystycznego treningu, odpowiedniego odżywiania i żelaznej koncentracji, Włoch korzysta z pewnego sekretu, który pomaga mu unikać problemów z mięśniami podczas wymagających pojedynków: specjalnego soku, który pije, by zapobiegać skurczom.

Niezwykłe, że zwykły sok, często spożywany w kuchni jako przyprawa, może mieć tak ogromne znaczenie dla regeneracji sportowca na poziomie Sinnera. Co sprawia, że jest tak skuteczny w walce ze skurczami mięśni – powszechnym problemem wielu zawodników podczas intensywnych turniejów, takich jak te wielkoszlemowe czy zawody w Wiedniu?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sekret tkwi w składnikach naturalnych. Sok z ogórków kiszonych jest bogaty w sód i potas – dwa kluczowe elektrolity tracone z potem w trakcie wysiłku fizycznego. Odpowiedni poziom tych minerałów jest niezbędny do utrzymania równowagi wodnej i prawidłowego funkcjonowania mięśni. Niedobór sodu i potasu może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej i bolesnych, mimowolnych skurczów mięśni. Sok z korniszonów okazuje się więc szybkim i skutecznym sposobem na uzupełnienie tych pierwiastków. Dodatkowo zawarty w nim kwas octowy wspomaga trawienie i zwiększa wchłanianie składników odżywczych, przyspieszając regenerację mięśni i poprawiając wytrzymałość.

Coraz więcej sportowców – zarówno zawodowców, jak i amatorów – stosuje sok z korniszonów jako środek przeciw skurczom mięśni. Jego skuteczność potwierdzają badania naukowe.

Podczas finału w Wiedniu Sinner ponownie pokazał swój kunszt – popijał sok z ogórków kiszonych między siódmym a ósmą partią decydującego seta. – „Obrzydliwe” – skomentował Danił Miedwiediew, ale sok najwyraźniej działał na korzyść Włocha.