Świątek - Aleksandrowa: Kamery uchwyciły, co Iga pokazała swojemu narożnikowi! Wymowna reakcja

Świątek poprosiła Darię Abramowicz

Na początku drugiej partii z boksu trenerskiego Igi Świątek rozległ się głos Darii Abramowicz. Psycholożka próbowała dodać energii, dać kilka uwag. Świątek spojrzała w stronę swojej loży, po czym spokojnym, ale wymownym gestem złożyła dłonie, błagalnie prosząc o ciszę. Jakby chciała powiedzieć: "Spokojnie, spokojnie". Kamery uchwyciły scenę. Gest nie miał w sobie agresji.

ZOBACZ TEŻ: WTA Seul: Premie. Ile Iga Świątek zarobiła za finał turnieju w Korei Południowej?

Świątek dosyć szybko uciekł pierwszy set. Alexandrova wygrała go 6:1, Polka - jak to ma w zwyczaju - po przegranej partii poprosiła o przerwę. Drugi set, choć Idze dalej nie wszystko się układa, jest bardzo wyrównany.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

To już jest udany turniej

Świątek przez cały tydzień w Seulu potwierdzała swoją dominację. Rozstawiona z numerem pierwszym Polka rozpoczęła od pewnego zwycięstwa z Soraną Cîrsteą, oddając jej zaledwie pięć gemów. W ćwierćfinale poszła o krok dalej i niemal zmiażdżyła byłą mistrzynię Roland Garros – Barborę Krejčíkovą – wygrywając 6:0, 6:3. Jeszcze tego samego dnia, ze względu na przesunięcia spowodowane pogodą, rozegrała półfinał z Australijką Mayą Joint i ponownie nie dała rywalce żadnych szans, triumfując 6:0, 6:2.

Bilans gemów w trzech meczach – zaledwie dziesięć straconych – pokazuje skalę przewagi liderki rankingu. Pierwszy set tego finału był pierwszym przegranym przez Polkę. Czekamy na końcowy wynik tej rywalizacji...