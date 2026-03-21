Zbigniew Boniek radzi to Idze Świątek. To musi zrobić natychmiast

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-03-21 11:06

Iga Świątek przechodzi ostatnio trudny moment w karierze. Po porażce z Magda Linette w Miami Open ponownie rozgorzała dyskusja o jej formie i funkcjonowaniu sztabu szkoleniowego. Do sprawy odniósł się także Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek, Iga Świątek

Autor: Mark J. Terrill/AP, Tomasz Radzik/Super Express/ Associated Press

Spotkanie zaczęło się dla Świątek znakomicie – pierwszego seta wygrała 6:1 – a skończyło bardzo, ale to bardzo źle. Linette wygrała drugiego seta 7:5, a decydującego 6:3, meldując się w trzeciej rundzie turnieju.

W trakcie meczu Świątek wielokrotnie reagowała na podpowiedzi ze swojego boksu, a po spotkaniu przyznała, że jednym z głównych problemów była utrata pewności siebie – elementu kluczowego w tenisie.

Nieoczekiwana porażka wywołała szeroką debatę na temat aktualnej dyspozycji zawodniczki i pracy jej zespołu. W przestrzeni medialnej pojawiły się różne opinie – od kwestii mentalnych po decyzje treningowe.

Swoje zdanie wyraził również Zbigniew Boniek. W mediach społecznościowych zasugerował, że jednym z rozwiązań mogłyby być zmiany w sztabie tenisistki. Podkreślił, że ewentualne korekty miałyby pomóc w poprawie komfortu funkcjonowania zawodniczki i powrocie do najwyższej formy, a także stworzyć lepsze warunki do swobodnej gry.

Były prezes PZPN od lat ma związki ze środowiskiem tenisowym, m.in. dzięki relacjom rodzinnym z otoczeniem Matteo Berrettini. Wieloletni trener Włocha, Vincenzo Santopadre, jest prywatnie jego zięciem.

