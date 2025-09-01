Agnieszka Radwańska 1 września zszokowała cały świat. To już 18 lat od wielkiego zwycięstwa

Już w poniedziałek, 1 września 2025, Iga Świątek zagra o ćwierćfinał US Open z Jekatieriną Aleksandrową. Najlepsza polska tenisistka walczy o kolejny wielki sukces w swojej wciąż młodej karierze, która szczęśliwie dla polskich kibiców rozwinęła się krótko po odejściu Agnieszki Radwańskiej. Za sprawą raszynianki właściwie nie odczuliśmy w polskim tenisie wyrwy po tak znakomitej zawodniczce, która przez lata dawała powody do radości. Zresztą podobnie jak Iga zaczęła błyszczeć już jako nastolatka, o czym warto przypomnieć w związku z trwającym US Open.

Agnieszka Radwańska 18 lat temu zaskoczyła Marię Szarapową

Już jako 17-latka Radwańska potwierdziła swój wielki talent. Z "dziką kartą" doszła aż do 1/8 finału Wimbledonu 2006, gdzie uległa dopiero rozstawionej z "2" Kim Clijsters. Stało się jasne, że mamy do czynienia z potencjalną gwiazdą tenisa, która szybko potwierdziła swoje możliwości. W kolejnym sezonie 18-letnia Isia zagrała we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema, notując 2. rundę Australian Open, 1. rundę Roland Garros i 3. rundę Wimbledonu. To w US Open poszło jej jednak najlepiej i odniosła swoje pierwsze wielkie wielkoszlemowe zwycięstwo. Miało to miejsce dokładnie 1 września 2007 roku.

18 lat temu rozstawiona z "30" nastolatka z Polski zmierzyła się w 3. rundzie US Open z wielką Marią Szarapową. Rosjanka była wtedy drugą rakietą świata i broniła w Nowym Jorku tytułu, ale w starciu z 18-letnią Radwańską poniosła niespodziewaną klęskę. Polka triumfowała w trzech setach 6:4, 1:6, 6:2 i na zawsze zapisała ten mecz w historii polskiego tenisa. Ostatnią piłkę i późniejszą wielką radość możesz obejrzeć poniżej.

18 lat temu⬇️18-letnia Agnieszka Radwańska i jej pierwsze wielkie zwycięstwo w szlemie. Zaskoczyła w 3 rudzie US Open obrończynie tytułu, numer 2 na świecie Marie Szarapową 🔥 Kawał historii 🇵🇱 tenisa!

To był jedynie początek wielkiej kariery

Później Radwańska nie poszła niestety za ciosem i poniosła porażkę w 1/8 finału z wyżej notowaną wówczas Izraelką Shahar Peer, ale dała sygnał, że jest gotowa na największe sukcesy. I już w kolejnym wielkoszlemowym występie osiągnęła swój pierwszy ćwierćfinał, dochodząc do tego etapu w Australian Open 2008. Reszta jest już historią, na czele z finałem Wimbledonu 2012, pozycją wiceliderki rankingu WTA i zwycięstwem w WTA Finals 2015.

Dziś Iga Świątek w wieku 24 lat ma już nawet większe sukcesy od poprzedniczki - w końcu jest sześciokrotną wielkoszlemową mistrzynią - ale kibice wciąż z nostalgią wspominają najlepsze mecze Radwańskiej. W dniu rocznicy jednego z nich jej wielka następczyni ma szansę zameldować się w ćwierćfinale US Open, musi jednak przejść rozpędzoną Aleksandrową.

