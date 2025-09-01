Znowu sceny na konferencji Igi Świątek! Nie wytrzymała po pytaniu dziennikarza na US Open

Iga Świątek po wygranym meczu US Open z Anną Kalinską, ponownie musiała zmierzyć się z pytaniami na konferencji prasowej

Jedno z pytań polskich dziennikarzy znów nie spotkało się z przychylną reakcją tenisistki

Sprawdź, o co poszło, i jak zareagowała Świątek.

Iga Świątek zagra w poniedziałek (1 września) o ćwierćfinał US Open 2025 z Jekatieriną Aleksandrową. Do 1/8 finału awansowała po zwycięstwach z Emilianą Arango (6:1, 6:2), Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4) i Anną Kalinską (7:6, 6:4). Zwłaszcza w dwóch ostatnich meczach Polka musiała się naprawdę mocno napocić, a rywalki postawiły jej trudne warunki. Iga wytrzymała jednak te twarde boje i rozpoczyna rywalizację w decydującej części wielkoszlemowego turnieju. Po każdym meczu spotyka się z dziennikarzami podczas konferencji prasowych, o których w kontekście Świątek podczas US Open zrobiło się wyjątkowo głośno.

Iga Świątek nie wytrzymała po pytaniu dziennikarza. "Nie rozumiem"

Już po meczu drugiej rundy z Lamens cały świat tenisa obiegł fragment konferencji, w którym jeden z polskich dziennikarzy spytał Świątek o możliwość... wplecenia koralików we włosy. Ostra reakcja tenisistki spotkała się z pozytywną reakcją zdecydowanej większości kibiców.

- Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam, żeby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?! - odpowiedziała wyraźnie wzburzona 24-latka.

Niezbyt przychylne nastawienie do dziennikarzy dało się odczuć u wiceliderki rankingu WTA także po kolejnym meczu z Kalinską. Polska część konferencji trwała niespełna 2 minuty, i choć zaczęła się od zapowiadanych przeprosin ze strony dziennikarza, który spytał o koraliki, doszło podczas niej do kolejnych scen.

Polską część konferencji standardowo poprzedza ta anglojęzyczna. Po tym "przejściu" dało się wyczuć, że Świątek nie jest zbyt wylewna w odpowiedziach. Po trzech pytaniach wyglądała już na gotową do wyjścia, ale moderator poprosił jeszcze o ostatnie pytanie z sali.

- Zgodzisz się, że temu meczowi troszeczkę brakowało płynności? - spytał dziennikarz.

- Nie rozumiem pytania - rzuciła tylko zbita z tropu tenisistka, po czym wstała od stołu, podziękowała i wyszła z sali. To nagranie z drobnej scysji na konferencji ponownie obiegło internet i było szeroko komentowane. Jak zwykle doszło do podziału na dwa obozy - jedni stawali po stronie Świątek i krytykowali pytającego, drudzy wskazywali z kolei na niezbyt przyjemne usposobienie raszynianki w ostatnim czasie. Całą sytuację możesz obejrzeć poniżej.