Hubert Hurkacz zagra w 2. rundzie Australian Open po zwycięstwie nad Zizou Bergsem.

Aż szósta Polaków zagra w tej fazie turnieju Wielkiego Szlema w Melbourne!

Sprawdź, kiedy i z kim zagra Hurkacz kolejny mecz w AO 2026.

Hubert Hurkacz dołączył do Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Kamila Majchrzaka i Lindy Klimovicovej, którzy dzień wcześniej zameldowali się w 2. rundzie Australian Open. Aż szósta Polaków w tej fazie turnieju Wielkiego Szlema to fantastyczny i historyczny wynik. Hurkacz w meczu z Belgiem Zizou Bergsem nie zaprezentował się tak dobrze, jak ostatnio w United Cup. Był nieco usztywniony, a serwis też dość często nie był jego atutem. Najważniejsze jednak, że potrafił ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, w czym pomogły mu nieco problemy zdrowotne rywala.

- Myślę, że jedną z zalet tych prawie siedmiu miesięcy przerwy było to, że mentalnie jest bardzo świeży. Miał naprawdę porządny okres przygotowawczy do sezonu. Od razu wyszedł i grał bardzo dobrze. I co najważniejsze – miał też czas, żeby lepiej przyzwyczaić się do nowej rakiety Wilsona - powiedział o Hubercie Hurkaczu słynny Jim Courier w rozmowie z "Super Expressem". - W Sydney było widać, że bardzo poprawił forhend, w którym jest teraz więcej rotacji i prędkości. Dzięki temu stał się jego naprawdę groźną bronią. Jego trener Nicolas Massú tłumaczył mi, że właśnie taki był cel przy zmianie rakiety.

Z kim gra Hurkacz w 2. rundzie Australia Open?

Hubert Hurkacz w 2. rundzie Australian Open zagra w czwartek, a jego rywalem będzie Ethan Quinn. 21-letni Amerykanin zajmuje 80. miejsce w rankingu ATP. Występ w Melbourne zaczął od zaskakująco łatwego zwycięstwa 6:2, 6:3, 6:2 nad Holendrem Tallonem Griekspoorem. Hurkacz i Quinn nigdy wcześniej ze sobą nie grali.

Kiedy mecz Hurkacz - Quinn w 2. rundzie Australia Open?

Mecz Hubert Hurkacz - Ethan Quinn w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w czwartek 22 stycznia 2026. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie