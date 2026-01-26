Australian Open: Kiedy mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina? O której godzinie ćwierćfinał?

Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open.

Polka i Kazaszka grały ze sobą już jedenaście razy, a bilans tek rywalizacji to 6-5 dla Świątek.

Sprawdź, kiedy Świątek i Rybakina powalczą w 1/4 finału AO 2026 i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek znów zagra z Jeleną Rybakiną! Ich pojedynki elektryzują kibiców obu tenisistek i trudno oprzeć się wrażeniu, że Polka i Kazaszka również traktują te starcia niezwykle prestiżowo i wyjątkowo mocno się na nie mobilizują. Dlatego często ich mecze stoją na bardzo wysokim poziomie. Bilans tej rywalizacji to obecnie 6-5 dla naszej gwiazdy, która jednak po serii czterech ubiegłorocznych zwycięstw przegrała z Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6 w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Rozpędzona "Ryba" była wtedy w kosmicznej formie i triumfowała w kończących sezon mistrzostwach. Iga Świątek zrewanżowała jej się potem pod koniec roku w pokazowych rozgrywkach WTCC w Chinach, ale tego starcia nie uwzględnia się w oficjalnych statystykach.

Główny atut długonogiej Jeleny Rybakiny to oczywiście potężny serwis. W poprzednim sezonie pochodząca z Moskwy reprezentantka Kazachstanu zaserwowała zdecydowanie najwięcej asów w całym tourze (aż 516!). Grę opiera na mocnych i płaskich uderzeniach z głębi kortu. Awans do 1/4 finału Australian Open wywalczyła, pokonując 6:1, 6:3 Belgijkę Elise Mertens.

Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open 2026

Jelena Rybakina po minionym sezonie udzieliła wywiadu kazachskiemu serwisowi Tengri TV. Dziennikarz zadał między innymi pytanie, czy pochodząca z Moskwy tenisistka czuje się lepsza od Igi Światek. Rybakina odparła bez wahania: - Iga? Oczywiście, że jest ode mnie lepsza. Za każdym razem walczymy ze sobą, ale jeśli spojrzeć na statystyki, to zdaję sobie sprawę, że Iga jest oczywiście lepsza pod względem stabilności oraz tego, ile już wygrała i to w tak młodym wieku. Patrząc na to, jakie miała sezony rok i dwa lata temu, to jej wyniki są rewelacyjne - stwierdziła Jelena Rybakina,

Kiedy mecz Świątek - Rybakina w 1/4 finału Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrany w środę 28 stycznia. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek, ale pewnie mecz zostanie rozegrany w środku nocy. . Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2.

