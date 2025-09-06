Była tenisistka bez pardonu uderzyła w Igę Świątek! Mocne słowa po porażce w US Open

Iga Świątek nie zwycięży w turnieju US Open 2025. Raszynianka kilka dni temu musiała się pogodzić z porażką w ćwierćfinale z Amandą Anisimową. Amerykanka rozprawiła się wiceliderką światowego rankingu w dwóch setach, co więcej dotarła do finału, gdzie zmierzy się z Aryną Sabalenką. Świątek tuż po meczu tłumaczyła się problemem z serwisem, co mogło mieć ogromny wpływ na przebieg meczu.

- Myślę, że jakbym lepiej serwowała, to miałabym szansę też grać dobrze, ale po prostu to, co dzisiaj zagrałam, nie wystarczyło. Podchodząc do tego serwisu, za każdym razem staram się przypilnować dobrej techniki, poprawić to, co nie wyszło poprzednim razem. Serwis jest skomplikowanym uderzeniem. Może miałam wolniejszą rękę, może wychodziłam niżej z nóg niż w poprzednich dniach - wówczas powiedziała.

Katarzyna Nowak w mocnych słowach skomentowała tłumaczenia Igi Świątek. "Nie przyjmuję tego tłumaczenia"

Katarzyna Nowak - była polska tenisistka w rozmowie z "PAP" odniosła się do słów Świątek, które wypowiedziała po porażce z Anisimową.

- Nie przyjmuję tego tłumaczenia. To jest w tej chwili druga rakieta świata, a przez wiele miesięcy była numerem jeden. Kiedy komuś tak notowanemu „nie siedzi” pierwsze podanie, to korzysta z planu B czy C. W meczu z Anisimovą nie było widać, by takie plany miała. Jeśli ma wrócić na szczyt, musi mieć więcej rozwiązań - skomentowała Nowaka.

- Turniej wimbledoński doskonale ułożył się dla Igi. Miała łatwe rywalki, a te trudniejsze zagrały beznadziejne mecze. Tak było też w finale. Anisimova, po trzygodzinnym półfinale z Aryną Sabalenką, w decydującym spotkaniu nie była sobą. Zagrała może na 20 procent możliwości - podsumowała.