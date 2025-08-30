Dramat Kamila Majchrzaka! Kontuzja, odpadł z US Open ze łzami w oczach

Kamil Majchrzak spisywał się w US Open rewelacyjnie. W 2. rundzie wrócił ze stanu 0-2 w setach, obronił pięć piłek meczowych i pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 2:6, 6:7(4), 6:4, 7:5, 7:6(10-5). Zrewanżował się rywalowi za serię czterech porażek, w tym niedawną na Wimbledonie. W nagrodę w 3. rundzie zmierzył się z 23-letnim Szwajcarem Leandro Riedim, który sklasyfikowany jest na dopiero 435. miejscu ATP, ale w US Open robi furorę. Jak burza przeszedł przez kwalifikacje, a potem ograł Pedro Martineza i Francisco Cerundolo.

Niestety, Kamil Majchrzak przystąpił do tego meczu z bolesną kontuzją. Już w pierwszym gemie, w którym serwował, widać było, że coś mu dolega. Krzywił się, serwował bardzo lekko, miał problemy z poruszaniem się po korcie. Mimo to wygrał pierwsze trzy gemy i prowadził z przewagą dwóch przełamań (3:0). Potem jednak czuł się coraz gorzej. Leandro Riedi łatwo wygrał pięć kolejnych gemów. Przy stanie 3:5 Polak poddał mecz.

Jak zdradziła w studiu Eurosportu, Marta Majchrzak, żona naszego tenisisty, Kamil już pod koniec meczu z Karenem Chaczanowem doznał kontuzji mięśni przy żebrach. Dograł to spotkanie do końca, ale potem uraz bardzo mu dokuczał. W czasie treningów nie był w stanie normalnie serwować. Przystąpił do meczu z Leandro Riedim, ale miał świadomość, że jest w fatalnej sytuacji.

Wielka szkoda, że występ Kamila Majchrzaka w US Open w ten sposób się zakończył, ale to i tak był świetny start piotrkowianina w Nowym Jorku. W rankingu ATP awansuje w okolice 62. miejsca, najwyżej w karierze. Oczarował też świat pięknym zachowaniem po skandalicznym incydencie po jego meczu z Chaczanowem. Kiedy dorosły kibic wyszarpał chłopcu z rąk podarowaną mu przez Majchrzaka czapkę, nasz tenisista poprzez media społecznościowe odnalazł dziecko. Spotkał się z nim i podarował mu czapkę.

Wynik meczu 3. rundy US Open:

Leandro Riedi (Szwajcaria) - Kamil Majchrzak (Polska) 5:3 i krecz Majchrzaka

