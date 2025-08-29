Kamil Majchrzak: Z każdym kolejnym gemem wierzyłem w siebie coraz bardziej

Kamil Majchrzak sprawił sensację na US Open, pokonując faworyzowanego Karena Chaczanowa.

Polski tenisista obronił pięć piłek meczowych, wygrywając dramatyczne spotkanie po pięciosetowej walce.

Poznaj kulisy meczu i dowiedz się, co Majchrzak planuje na kolejną rundę!

Kamil Majchrzak stoczył heroiczny bój z Karenem Chaczanowem. Polak w wielkim stylu odwrócił losy spotkani, broniąc aż pięciu piłek meczowych. Na koniec cieszył się ze zwycięstwa 2:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (10-5). - Wszystko, co miałem, zostawiłem na korcie - choć bardzo wyczerpany, cieszył się przed kamerą Eurosportu. - Głos mi się jeszcze łamie. Byłem bardzo zły na to, co wydarzyło się w drugim secie. Czułem, że jest mój, ale go wypuściłem. Z każdym kolejnym gemem wierzyłem w siebie coraz bardziej. W końcu ustabilizowałem forhend. Takich meczów za często się nie wyciąga, ale starałem się robić swoje - grać odważnie. Opanowałem mój tenis i to się sprawdziło. Nie wiem, co powiedzieć więcej, bo zadziało się dużo - dodał Kamil Majchrzak na gorąco po sprawieniu niespodzianki.

Kamil Majchrzak wiedział, że czeka go trudne zadanie. Karen Chaczanow nie dość, że był w Nowym Jorku rozstawiony z numerem dziewięć, to jeszcze Polakowi nie udało się go pokonać w żadnym z czterech wcześniejszych pojedynków. - Przed meczem dawałem sobie całkiem niezłe szanse z tego względu, że wiedziałem, co chcę zrobić inaczej niż w poprzednich meczach. To była kwestia egzekucji mojego planu. Chciałem zobaczyć, na jakim poziomie jest jego gra. Na Wimbledonie zagrałem dobrze, a on genialnie. Myślałem, że jeśli zmodyfikuję trochę taktykę i bardziej wezmę sprawy w swoje ręce, to być może będę w stanie pokusić się o zwycięstwo. Z takim nastawieniem wyszedłem - mówił po meczu piotrkowianin.

Kamil Majchrzak - Leandro Riedi w 3. rundzie US Open

Kamil Majchrzak w 3. rundzie US Open zagra z 23-letnim Szwajcarem Leandro Riedim, który sklasyfikowany jest na dopiero 435. miejscu ATP, ale w Nowym Jorku robi furorę. Jak burza przeszedł przez kwalifikacje, a potem ograł Pedro Martineza i Francisco Cerundolo. Mecz Majchrzak - Riedi w sobotę 30 sierpnia.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie