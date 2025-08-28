Iga Świątek i Aryna Sabalenka nie będą zadowolone! Maria Szarapowa powiedziała to bez zająknięcia

Aryna Sabalenka na kortach w Nowym Jorku ma już na swoim koncie dwa zwycięskie spotkania. Białorusinka bez najmniejszych problemów pokonała bez straty seta Rebeke Masarovą oraz Polinę Kudiermietową. Dla 27-latki jest to bardzo ważny turniej, ponieważ w 2024 roku sięgnęła po upragnione trofeum US Open.

Iga Świątek po wielu miesiącach wróciła na szczyt w wielkim stylu. Raszynianka niespodziewanie sięgnęła po zwycięstwo na Wimbledonie, a następnie dołożyła triumf w Cincinnati. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, ze 24-latka jest jedną z głównych faworytek w Nowym Jorku.

Raszynianka w pierwszym starciu pokonała Emilianę Arango. Kolumbijka nie miała najmniejszych szans ze Świątek, ponieważ w dwóch setach wygrała zaledwie trzy gemy.

Maria Szarapowa była pod ścianą! Rosjanka wskazała swoją faworytkę US Open

To był wielki dzień dla Marii Szarapowej. Rosjanka została wprowadzona do Galerii Sław Tenisa. 38-latka przez wiele lat błyszczała na kortach światowego tenisa, a jej mecze są wspominane do dzisiaj.

W trakcie pobytu Szarapowej w Nowym Jorku nie mogło zabraknąć pytań skierowanych do tenisistki, a jedno z nich sprawiło ogromne trudności 38-latce. Chodziło o wskazanie faworytki US Open 2025.

- Stawiacie mnie w trudnej sytuacji, to miał być łatwy wywiad... Chcę Coco! - rzuciła w programie "Today Show".

Amerykanka w pierwszym spotkaniu nie miała łatwego zadania, ponieważ do ostatnich piłek walczyła o zwycięstwo z... Ajlą Tomljanović. Australijka postawiła twarde warunki na korcie, jednak nie zdołała sprawić niespodzianki i poniosła porażkę 1:2.