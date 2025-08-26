Iga Świątek już w 2. rundzie US Open! Pewne zwycięstwo nad Kolumbijką

Iga Świątek jest już w 2. rundzie US Open. Polka rywalizację w Nowym Jorku zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango. Przed meczem była murowaną faworytką i potwierdziła klasę. Mecz miała od początku pod pełną kontrolą. Dlatego często starała się próbować ataków przy siatce, ćwicząc woleje i oswajając się z warunkami. - Pierwszy mecz w turnieju zawsze jest trudniejszy, bo trzeba oswoić się z warunkami. Cieszę się, że to był solidny występ z mojej strony - podsumowała spotkanie Iga.

Iga Świątek po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czele stawki była już Polka. Podobnie uważa legendarna Martina Navratilova. - Iga Świątek jest moim zdaniem faworytką. Może nie miała najlepszego lata, jednak Wimbledon i to, jak prezentowała się podczas całego tamtego turnieju oznacza, że dawna Iga wróciła – powiedziała Navratilova w rozmowie ze Sky Sports.

Iga Świątek nie czuje się jednak główną faworytką w US Open. - Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby nazywanie kogokolwiek faworytką miało sens - powiedziała Iga Świątek. - Tenis kobiecy nie jest nieprzewidywalny, ponieważ są zawodniczki, które nieustannie utrzymują się na szczycie i udowadniają, że mogą grać dobrze przez cały sezon. Ale jest wiele tenisistek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać ten turniej. Przyzwyczaiłam się już do oczekiwań. Oczywiście po wygraniu tylu turniejów one zawsze będą obecne - dodała mistrzyni Wimbledonu.

Z kim gra Iga Świątek w 2. rundzie US Open?

Iga Świątek w 2. rundzie US Open zagra z Suzan Lamens. Holenderka pokonała 6:4, 6:2 18-letnią Valerie Glozman (USA).

Współpraca z trenerem Wimem Fissettem daje świetne efekty na nawierzchniach, na których Iga Świątek do tej pory nie odnosiła sukcesów. Polka odniosła spektakularne triumfu na trawie Wimbledonu i teraz na szybkich kortach w Cincinnati. Jej zdaniem dobra forma na twardej nawierzchni to efekt ciężkiej pracy przed sezonem. - Bardzo dobrze przepracowałam okres przedsezonowy i nauczyłam się wiele nowych rzeczy w Australii - podkreślała Iga Świątek. - Późniejszy sezon był trochę bardziej skomplikowany z różnych powodów i nie byłam w stanie wygrywać turniejów. Powiedziałabym, że po Roland Garros wróciłam do swojej dobrej formy i znów jestem sobą. Proces przyswajania wszystkiego, czego nauczyłam się w okresie przygotowawczym, jakby wrócił, i na pewno wykorzystam to na Wimbledonie i na kortach twardych w Cincinnati. Zobaczymy, co będzie dalej - komentowała Polka.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w 2. rundzie US Open?

Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie US Open 2025 zagra w czwartek 28 sierpnia. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie