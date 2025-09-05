W finale US Open 2025 zmierzą się Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova, po tym jak pokonały swoje rywalki w półfinałach.

Będzie to dziesiąte spotkanie tych tenisistek, a bilans dotychczasowych meczów to 6-3 na korzyść Anisimovej, która wygrała także ich ostatnie starcie.

Sabalenka walczy o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w tym roku i ma szansę obronić tytuł US Open jako pierwsza od 11 lat.

Sprawdź, kiedy finał US Open kobiet Sabalenka – Anisimova i gdzie oglądać mecz tytuł!

Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova w finale US Open zagrają ze sobą już po raz dziesiąty. Co ciekawe, bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Amerykanki, która była górą również w ich ostatnim starciu. W lipcu Anisimova pokonała Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4 w półfinale Wimbledonu. Bilans na kortach twardych to 2-1 dla Amerykanki.

Aryna Sabalenka aż do półfinału US Open miała łatwą drogę. W 1/2 finału ograła Amerykankę Jessicę Pegulę (nr 4.) 4:6, 6:3, 6:4. Była to powtórka finału ubiegłorocznej edycji US Open, w którym Białorusinka też ograła Amerykankę - 7:5, 7:5. Tym razem Pegula zdołała wygrać seta, ale ostatecznie doznała ósmej porażki w ich dziesiątym meczu.

Aryna Sabalenka walczy o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w tym roku. Przegrała finały Australian Open i Roland Garros, a w Wimbledonie przegrała w półfinale, właśnie po wspomnianej porażce z Amandą Anisimovą. Białorusinka ma szansę pierwszą zawodniczką, która obroni tytuł w US Open od 11 lat. Ostatnio udało się to Amerykance Serenie Williams, najlepszej w latach 2012-14.

Amanda Anisimova awansowała do finału US Open, pokonując 6:7 (4-7), 7:6 (7-3), 6:3 Japonkę Naomi Osakę, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. W ćwierćfinale Amerykanka wyeliminowała Igę Świątek (6:4, 6:3). Anisimova dotarła do finału w drugiej z rzędu wielkoszlemowej imprezie. W lipcu spotkanie o triumf w Wimbledonie przegrała ze Świątek 0:6, 0:6.

Kiedy finał Sabalenka - Anisimova? O której godzinie finał US Open kobiet?

Finał US Open Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova zostanie rozegrany w sobotę 6 września. Początek finału kobiet Sabalenka - Anisimova o godzinie 22 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i HBO Max.

