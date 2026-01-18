Iga Świątek rozpoczyna Australian Open meczem z kwalifikantką Yue Yuan.

Polka zmierzy się z Chinką po raz drugi, mając na koncie zwycięstwo 6:0, 6:3 z ich poprzedniego spotkania.

Mimo ostatnich porażek, Świątek skupia się na mentalności. Sprawdź, o której godzinie odbędzie się ten mecz!

Iga Świątek w Australian Open zagra po występie w United Cup. Reprezentacja Polski triumfowała w tym turnieju, ale nasza gwiazda na koniec rywalizacji przegrała dwa mecze - 4:6, 2:6 z Coco Gauff i 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic.

- No cóż, mecze w Sydney nie były najgładsze. To nie był łatwy początek. Dlatego myślę, że wciąż muszę nad czymś popracować, bo mogłam grać lepiej i to chyba chcę powiedzieć - stwierdziła Iga Świątek w czasie konferencji prasowej przed Australian Open. - Ale ogólnie myślę, że dużo będzie zależeć od mentalności. Czy dam radę wyjść na kort i po prostu cieszyć się grą, włożyć w to tę dodatkową energię. Po prostu przynieść intensywność, być w każdym punkcie i nie przejmować się za bardzo, jeśli zrobię jakiś błąd albo coś nie wyjdzie. Po prostu iść do przodu i próbować cisnąć. Dlatego pracuję nad tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale nie powiedziałabym, że w Sydney zagrałam swój najlepszy tenis - dodała.

Iga Świątek i Yue Yuan w Australian Open 2026 zagrają ze sobą po raz drugi. Pierwszy mecz Polka i Chinka rozegrały pod koniec września 2025 r. Świątek ograła Yuan 6:0, 6:3 w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tenisistka z Azji ma już za sobą trzy mecze w tej edycji Australian Open, bo do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach. W rankingu WTA zajmuje 130. miejsce.

Kiedy mecz Iga Świątek - Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open 2026?

Mecz Iga Świątek - Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w poniedziałek 19 stycznia 2026 na Rod Laver Arena. Początek meczu Iga Świątek - Yue Yuan o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open 2026 na Eurosporcie 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i HBO Max GO.

