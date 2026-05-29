Kiedy gra Iga Świątek z Martą Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros?

Iga Świątek zameldowała się w 4. rundzie Roland Garros po zwycięstwie nad Magdą Linette.

Polka jest czterokrotną mistrzynią paryskiego French Open i walczy o piąty triumf.

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Roland Garros. Awans wywalczyła, pokonując 6:4, 6:4 Magdę Linette. Niedawno przegrała z koleżanką z reprezentacji Polski 6:1, 5:7, 3:6 w Miami Open i teraz zrewanżowała jej się za tamtą przykrą porażkę.

Iga Świątek - Marta Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros

Iga Świątek w 4. rundzie Roland Garros zagra z Martą Kostiuk. Ukrainka pokonała 6:4, 6:3 Szwajcarkę Viktoriję Golubic. Tenisistka z Kijowa ma 23 lata i zajmuje 15. miejsce w rankingu. Ostatnio prezentowała bardzo wysoką formę. Wygrała turniej WTA 1000 w Madrycie, a wcześniej triumfowała w Rouen, więc ma za sobą długą serię zwycięstw. Jej trenerką jest Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne ukraińskiej tenisistki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która kilka lat temu współpracowała z Igą Świątek.

Iga Świątek i Marta Kostiuk grały ze sobą trzy razy i wszystkie te spotkania wygrała Polka, nie tracąc w nich ani jednego seta. Zapytana o niedzielny mecz z naszą gwiazdą, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA Ukrainka stwierdziła:

- Przegrałam z nią trzy razy, w tym raz w juniorskich latach. Dlatego bardzo się cieszę na ten mecz. Od dawna chciałam z nią zagrać. Oczywiście ona uwielbia grać tutaj, ale mam swoją szansę. Na pewno jestem w tym meczu underdogiem - powiedziała Marta Kostiuk.

Zaraz potem jeden z dziennikarzy zapytał ją, czy po tak długiej serii zwycięstw nie ocenia swoich szans zbyt skromnie.

- Pamiętam, że ostatni raz, kiedy grałam z nią w Cincinnati, przegrałam ten mecz jeszcze zanim się zaczął. Teraz już się tak nie czuję. Ale wciąż jestem osobą, która przegrała z nią trzy razy, a ona wygrała ten turniej cztery razy. Bardzo chciałabym być tą, która jest faworytką w tym meczu, ale nie uważam, że tak jest, mimo że mam za sobą naprawdę długą serię zwycięstw. Jednak to nie zepsuje mi dnia ani mojej gry. Nadal chcę wyjść na kort i dać z siebie wszystko, cieszyć się tym meczem. Jeszcze nigdy nie wygrałam z nią seta. Dlatego nawet jeśli wygram jeden set w następnym meczu, będę bardzo szczęśliwa. Tak właśnie na to patrzę. Jestem podekscytowana tym meczem - dodała Marta Kostiuk.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w Roland Garros? DATA

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w niedzielę 31 maja 2026. Plan gier i godzinę spotkania poznamy w sobotę popołudniu. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu oraz online na HBO Max i w Playerze.

