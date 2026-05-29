Roland Garros: Niesamowite, co czeka Igę Świątek po wygranej z Magdą Linette! Jak Nadal

Iga Świątek wygrała z Magdą Linette i zagra w 4. rundzie Roland Garros.

Iga Świątek kontynuuje znakomite występy w Paryżu. Od kiedy w 2019 roku zadebiutowała we French Open, za każdym razem dociera przynajmniej do 4. rundy, która jako wprowadzająca w drugi tydzień imprezy jest dla wielu zawodników celem samym w sobie. W tym czasie Polka czterokrotnie wygrała Roland Garros, a w tym roku walczy o piąty triumf. Na razie pokonała trzy z siedmiu potencjalnych przeszkód - Australijkę Emerson Jones (6:1, 6:2), Czeszkę Sarę Bejlek (6:2, 6:3) i w 3. rundzie Magdę Linette (6:4, 6:4). Poprzeczka idzie jednak w górę, bo teraz czeka ją pierwsze starcie z rozstawioną rywalką.

I to nie byle jaką - w 1/8 finału Iga Świątek zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. To rozstawiona z "15" tenisistka, która nie przegrała żadnego z 15 ostatnich meczów! Jej złota seria zaczęła się od zwycięstwa z Magdą Linette w ramach Billie Jean King Cup, a następnie trwała w turniejach na mączce w Rouen i Madrycie oraz w dotychczasowych rundach Roland Garros.

Starcie Świątek - Kostiuk zapowiada się więc wybornie, a dodatkowego smaczku dodają wyjątkowe okoliczności. Ten mecz odbędzie się w niedzielę, 31 maja, czyli... w 25. urodziny Polki! Od lat kibice mogli się już przyzwyczaić, że ten szczególny dzień obchodzi w trakcie Roland Garros, podobnie jak przez lata jej idol Rafael Nadal (urodzony 3 czerwca). Ostatni raz w urodziny Świątek wyszła na kort w 2024 roku, gdy w meczu 3. rundy pewnie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą (6:4, 6:2). Wierzymy, że w niedzielę powtórzy to przeciwko będącej w życiowej formie Kostiuk!