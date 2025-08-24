W drabinkach singla US Open 2025 zagra czwórka Polaków - Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette i Kamil Majchrzak. W kwalifikacjach odpadły niestety Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Linda Klimovicova. Iga Świątek w 1 . rundzie US Open zagra z Emilaną Arango. Rozstawiona z numerem 2 Polka znalazła w się dolnej połowie drabinki razem z Coco Gauff (nr 3). Broniąca tytułu Aryna Sabalenka (nr 1) jest połówce z Jessicą Pegulą (nr 3).

Iga Świątek numerem 1 po US Open? Co musi się stać, żeby wyprzedziła Arynę Sabalenkę w rankingu?

US Open: Kiedy mecze Polaków? O której godzinie?

Mecze pierwszej rundy US Open 2025 rozgrywane będą przez trzy dni - w niedzielę, poniedziałek i wtorek. Zaczną górna połowa drabinki kobiet i dolna mężczyzn. Wiadomo już, że Iga Świątek pierwszy mecz zagra we wtorek. Poniżej rywale Polaków w 1. rundzie, daty i godziny spotkań (jeżeli już je podano):

Magda Linette - McCartney Kessler, niedziela godz. 17 czasu PL

Kamil Majchrzak - Hugo Dellien, poniedziałek ok. godz. 20.30 czasu PL

Magdalena Fręch - Talia Gibson, noc poniedziałek/wtorek ok. godz. 1 czasu PL

Iga Świątek - Emiliana Arango, wtorek godz. 17.30 polskiego czasu

Iga Świątek po triumfie w Cincinnati jest oczywiście jedną z głównych faworytek do triumfu w US Open. Bukmacherzy najwyżej oceniają szanse broniącej tytułu Aryny Sabalenki, ale Polka w ich notowaniach jest już tuż za Białorusinką. Tym bardziej, że w ostatnich latach potwierdzała się pewna prawidłowość. W latach 2023 i 2024 kto wygrywał w Cincinnati, podbijał potem również Nowy Jork, triumfując w US Open. Sprawdzało się to zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Dwa lata temu w Cincy triumfowali Coco Gauff i Novak Djoković, którzy następnie poszli za ciosem i wygrali także US Open. Dokładnie tak samo było rok temu - w 2024 r. na kortach w Cincinnati i w Nowym Jorku najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Czy tak samo będzie również w tym roku? Iga Świątek i Carlos Alcaraz, nowi mistrzowie Cincy, z pewnością nie mają nic przeciwko temu. Co ciekawe, Polka i Hiszpan wygrali US Open w 2022 r.

