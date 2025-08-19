Kiedy Iga Świątek gra półfinał miksta US Open? O której godzinie mikst Świątek Ruud?

Iga Świątek jest niesamowita! Kiedy okazało się, że pierwszy mecz w turnieju miksta US Open Polka ma zagrać zaledwie kilkanaście godzin po finale turnieju WTA w Cincinnati, niemal wszyscy spodziewali się, że mistrzyni wycofa się z tej imprezy. Raszynianka zaraz po wygranym (7:5, 6:4) finale z Jasmine Paolini wsiadła jednak w samolot i ruszyła do Nowego Jorku. "O mój Boże, co za turniej... Jestem mega dumna i szczęśliwa. Teraz tylko próbuję zdążyć na mój lot, żebyśmy mogli się jutro zobaczyć na US Open" - napisała na Instagramie Iga Świątek. "Cudownie! Do zobaczenia jutro!" - skomentował Casper Ruud, z którym Polka ma stworzyć parę.

Iga Świątek i Casper Ruud w półfinale turnieju miksta US Open 2025

Iga Świątek i norweski tenisistka Casper Ruud stworzyli zatem parę w rewolucyjnym turnieju miksta US Open. I są już w półfinale! Polka i Norweg wygrali dwa mecze, pokonując najpierw 4:1, 4:2 parę Keys/Tiafoe a potem 4:1, 4:2 miksta McNally/Musetti. Rywali w półfinale Świątek i Ruud poznają w nocy z wtorku na środę. - Iga jedzie zwycięskim pociągiem, a ja po prostu do niego wsiadłem - żartował Norweg.

Żeby zwiększyć zainteresowanie rozgrywkami mikstów, organizatorzy US Open postanowili, że tym razem w zawodach wezmą udział największe gwiazdy. Zawody zostaną rozegrane kilka dni przed startem turniejów singla (24 sierpnia). O milion dolarów walczyło16 par, m.in. Carlos Alcaraz z Emmą Raducanu, Novak Djoković z Olgą Danilović, Daniił Miedwiediew z Mirrą Andriejewą, Jessica Pegula z Tommym Paulem czy Jelena Rybakina z Taylorem Fritzem.

Nowy partner Igi Świątek pęka z dumy: Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy!

Iga Świątek i Casper Ruud darzą się sympatią. Norweg często bardzo ciepło wypowiadał się o Polce, podkreślając, że bardzo lubi oglądać jej mecze. Kiedy wiosną nasza gwiazda wpadła w dołek formy, w mediach społecznościowych pocieszał ją w pięknych słowach. Iga też komplementowała tenisistę z Oslo, komentując informację, że w US Open stworzą parę w turnieju miksta.

- To świetna osoba, jedna z najmilszych w tourze. On również mnie inspiruje. Jest bardzo skromny i grzeczny, to prawdziwy dżentelmen. Dlatego cieszę się, że zagramy razem - powiedziała Iga, którą z Ruudem łączy też... postać Rafaela Nadala. Legendarny Hiszpan jest idolem zarówno Polki jak i Norwega. Ruud jako młody chłopak uczyć się grać w słynnej akademii "Króla Mączki" na Majorce.

Mikst US Open 2025 zasady, pula nagród

W turnieju miksta US Open rewolucyjna będzie nie tylko obsada i pula nagród. Ciekawe zmiany wprowadzono również w zasadach. W pierwszych kilku rundach sety będą rozgrywane do czterech wygranych gemów. Przy wyniku 1-1 w setach wszystko rozstrzygać się będzie w super tie-breaku do 10 pkt. Finał będzie już dłuższy - sety do sześciu wygranych gemów, ale tutaj również zamiast trzeciej partii rozgrywany będzie super tie-break.

Kiedy Iga Świątek gra półfinał miksta US Open? O której godzinie pierwszy mecz?

Mikst Iga Świątek/Casper Ruud zagra w półfinale turnieju miksta US Open 2025 w nocy ze środy na czwartek. Początek rywalizacji o godzinie 1 czasu polskiego. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie HBO Max.

