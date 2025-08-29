Magdalena Fręch zmierzy się z Coco Gauff w 3. rundzie US Open, po raz pierwszy w karierze osiągając ten etap turnieju.

Polska tenisistka, po wyczerpującym meczu, będzie miała trudne zadanie przeciwko aktualnej mistrzyni French Open i triumfatorce US Open z 2023 roku.

Mecz odbędzie się w sobotę 30 sierpnia. Czy Fręch przełamie serię porażek z Gauff? Sprawdź, o której godzinie!

Magdalena Fręch po raz pierwszy w karierze zagra w 3. rundzie US Open. Awans wywalczyła po trzech setach emocjonującej walki i zwycięstwie 6:7 (6-8), 6:3. 6:2 nad Amerykanką Peyton Stearns. Spotkanie trwało dwie godziny i 40 minut. - Przed przyjazdem tutaj brałabym w ciemno taką dyspozycję tutaj - powiedziała Magda Fręch w rozmowie z Eurosportem. - Jestem zadowolona z tego, jak wyglądam na korcie i teraz będzie próbowała przebić swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie.

Przed meczem z Payton Stearns Magdalena Fręch wykorzystała słoneczną pogodę i udała się na łono natury. Przerwę między meczami postanowiła wykorzystać na rejs łódką w okolicach Manhattanu. - To fajny odpoczynek dla głowy i dobra forma, aby uciec od tego zgiełku jaki jest w Nowym Jorku - przyznała. - Jestem tu kolejny raz i nigdy nie mam zbyt dużo czasu na to, aby sobie pozwolić na zwiedzanie. Wiadomo, że główną atrakcją turystyczną jest Manhattan i tym razem mam łatwiej, bo zatrzymałam się w hotelu właśnie w tej dzielnicy - zdradziła.

Magdalena Fręch w 3. rundzie zagra z Coco Gauff, więc poprzeczka będzie zawieszona już bardzo wysoko. Amerykanka to trzecia rakieta świata i aktualna mistrzyni Roland Garros. US Open wygrała w 2023 r. Magda Fręch grała z nią dwa razy i oba te spotkania przegrała wyraźnie, oba w 2024 r. - 1:6, 2:6 w Australian Open i 3:6, 3:6 w Rzymie. Coco Gauff ostatnio była jednak w wyraźnie słabszej formie. Faworytka gospodarzy awans do 3. rundy US Open wywalczyła po, pokonując 7:6(5) Chorwatkę Donnę Vekić

Kiedy mecz Fręch - Gauff w 3. rundzie US Open?

Mecz Magdalena Fręch - Coco Gauff w 3. rundzie US Open zostanie rozegrany w sobotę 30 sierpnia. Czekamy na plan gier i godzinę meczu, ale spotkanie odbędzie się pewnie w sesji wieczornej czyli w Polsce w środku nocy. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i platformie HBO Max.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie