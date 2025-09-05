W półfinale US Open dojdzie do starcia gigantów tenisa: Novak Djoković kontra Carlos Alcaraz.

W ćwierćfinałach Serb pokonał Amerykanina Taylora Fritza, a Hiszpan wygrał z Czechem Jirim Lehecką

Mimo że Djoković ma korzystny bilans meczów z Alcarazem, to Hiszpan jest faworytem, ale Serb zapowiada walkę.

Novak Djoković i Carlos Alcaraz zmierzą się w półfinale US Open. To będzie już ich dziewiąte starcie. Serb pokonał Hiszpana w dwóch ostatnich pojedynkach, ale teraz faworytem będzie Carlitos. Sprawdź, kiedy półfinał Djoković - Alcaraz

Novak Djoković pokonał 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 Amerykanina Taylora Fritza i w piątkowym półfinale US Open będziemy mieli wielki hit - serbski weteran zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, który w swoim ćwierćfinale ograł 6:4, 6:2, 6:2 Czecha Jiriego Leheckę. W drugim półfinale US Open broniący tytułu Jannik Sinner zmierzy się z Felksem Augerem-Aliassime.

Półfinał Novak Djoković - Carlos Alcaraz zapowiada się bardzo interesująco. Faworytem będzie młody Hiszpan mimo, że doświadczony Serb to 24-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych i ma korzystny bilans pojedynków z Hiszpanem (5-3). Pokonał go w dwóch ostatnich meczach - w finale igrzysk w Paryżu i w tegorocznym Australian Open. - Wszyscy spodziewają się kolejnego finału Alcaraz - Sinner, którzy zdominowali tenis i są obecnie najlepsi. Ale nie zamierzam wywiesić białej flagi. Postaram się pokrzyżować te plany - uśmiecha się Djoković.

Kiedy półfinał Djoković - Alcaraz? O której godzinie?

Mecz Novak Djoković - Carlos Alcaraz w półfinale US Open zostanie rozegrany w piątek 5 września września. Początek półfinału Djoković - Alcaraz o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i HBO Max.

