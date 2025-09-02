Aryna Sabalenka i Marketa Vondrousova w ćwierćfinale US Open spotykają się już po raz dziesiąty. Bilans ich rywalizacji to 5-4 dla liderki rankingu. W tym roku Białorusinka i Czeszka zmierzyły się już dwa razy. Najpierw górą była Vondrousova - 6:2, 6:4 na trawie w Berlinie. Potem Sabalenka wzięła rewanż, wygrywając 7:5, 6:1 w Cincinnati. Ten mecz to starcie dwóch mistrzyń turniejów Wielkiego Szlema. Sabalenka wygrała dwa razy Australian Open (2023 i 2024) i US Open (2024), a Vondrousova triumfowała w Wimbledonie 2023. - Analizowałam tenis Sabalenki i wiem, jak z nią grać - mówi leworęczna Czeszka.

Aryna Sabalenka przed meczem z Marketą Vondrousovą jest oczywiści faworytką, ale Czeszka w tej edycji spisuje się znakomicie. W ostatnich dwóch meczach pokonała kolejno 7:6, 6:1 Jasmine Paolini i 6:4, 5:7, 6:2 Jelenę Rybakinę. Po kolejnych problemach zdrowotnych utalentowana tenisistka z Czech znów zbudowała wielką formę. Vondrousova po raz drugi w karierze zagra w ćwierćfinale US Open. Poprzednio doszła w tym turnieju tak daleko w 2023 r., ale kolejnej przeszkody już nie udało jej się pokonać.

O której gra Sabalenka z Vondrousovą w ćwierćfinale US Open?

Mecz Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova w ćwierćfinale US Open zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę 2/3 września. Początek meczu Sabalenka - Vondrousova o godzinie 1 polskiego czasu. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformach steramingowych Player i HBO Max.

