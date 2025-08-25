Kim jest Emiliana Arango, najbliższa rywalka Igi Świątek? 24-latka z Kolumbii debiutuje w US Open

Iga Świątek po wygraniu turnieju w Cincinnati wróciła na 2. miejsce w rankingu WTA i z tym numerem została rozstawiona w US Open. Debiutująca w głównej drabince nowojorskiego Szlema Emiliana Arango nie miała więc szczęścia w losowaniu - na papierze tylko Aryna Sabalenka uchodzi za trudniejszą rywalkę od Polki, a przecież w ostatnich tygodniach to Iga może pochwalić się lepszymi wynikami. W meczu Świątek - Arango jest więc jedna murowana faworytka, ale sport ma to do siebie, że wszystkie przewidywania idą do kosza wraz z rozpoczęciem rywalizacji. Wyższość trzeba potwierdzić tu i teraz, a Polka będzie musiała to zrobić już we wtorek (26 sierpnia).

Emiliana Arango i US Open - do trzech razy sztuka

Dla Arango będzie to pierwszy w karierze mecz w turnieju głównym US Open. Przeciwko Świątek zagra też na największym korcie Arthur Ashe Stadium i powalczy o jak najlepszy wynik. We wcześniejszych latach dwukrotnie odpadała w eliminacjach do US Open, ale ten rok jest dla niej przełomowy. W maju w Roland Garros po raz pierwszy zagrała w głównej drabince Wielkiego Szlema! Od razu wygrała też swój pierwszy mecz - przeciwko znanej już 20-letniej Aleksandrze Eali.

W drugiej rundzie Kolumbijka musiała uznać wyższość mistrzyni olimpijskiej z Paryża, Qinwen Zheng. Potwierdziła jednak dobrą formę, która na przełomie lutego i marca doprowadziła ją do pierwszego seniorskiego finału w cyklu WTA - w meksykańskiej Meridzie. W decydującym meczu Arango poniosła jednak bolesną porażkę 0:6, 0:6 z Amerykanką Emmą Navarro. Cenne punkty pomogły jej zbudować ranking, dzięki któremu zagra teraz w trzecim Szlemie z rzędu. Jaki jest jej najlepszy ranking?

Przed startem US Open kolumbijska tenisistka zajmowała 84. miejsce w rankingu WTA. To nieznacznie niżej od jej życiowego osiągnięcia, jakim na razie jest 76. pozycja osiągnięta w czerwcu tego roku. Za największy dotychczasowy sukces w jej karierze należy uznać zwycięstwo w turnieju rangi WTA 125 w Cancun - w połowie lutego. W powyższej galerii znajdziesz zdjęcia Emiliany Arango, czyli najbliższej rywalki Igi Świątek.