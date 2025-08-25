Przegrała w 1. rundzie i dostanie... sporą wypłatę. Amerykanie płacą jak za kawalerkę

Przeciwniczka okazała się zbyt wymagającą przeszkodą i Linette nie zdołała odwrócić losów meczu na swoją korzyść.

W ostatnich kilkunastu miesiącach forma Linette w turniejach Wielkiego Szlema wyraźnie się pogorszyła. Po świetnym początku sezonu 2023, gdy w Australian Open osiągnęła historyczny półfinał, kolejne występy na najważniejszych imprezach były już znacznie słabsze. Na French Open Polka przegrała mecz otwarcia, a na Wimbledonie udało jej się co prawda awansować do trzeciej rundy, lecz tam również musiała uznać wyższość rywalki. Jeszcze mniej powodów do radości przyniósł US Open, gdzie Linette pożegnała się z rywalizacją już w drugiej rundzie.

Co ciekawe, właśnie tamto zwycięstwo w pierwszym meczu nowojorskiego turnieju w 2023 roku pozostaje do dziś jej ostatnim triumfem w wielkoszlemowej drabince singlowej. Od tamtej pory poznanianka przegrywa wszystkie otwierające spotkania w turniejach tej rangi. To niepokojąca statystyka, zwłaszcza że Linette jeszcze niedawno potrafiła walczyć jak równy z równym z czołowymi zawodniczkami świata. Teraz jednak wydaje się, że jej kariera znalazła się na zakręcie i potrzebuje przełomowego momentu, by ponownie wejść na właściwe tory.

Wczesna porażka oznacza, że Linette nie powiększy swojego dorobku punktowego w światowym rankingu. Może jednak pocieszyć się nagrodą finansową, jaka przysługuje każdej zawodniczce za udział w pierwszej rundzie US Open. Polka wzbogaci się o 110 tysięcy dolarów, czyli około 400 tysięcy złotych.

Dla wielu tenisistek to znaczące wsparcie budżetu, ale w kontekście ogromnych sum, jakie czekają na uczestniczki drugiego tygodnia rywalizacji, kwota ta wypada skromnie. Zwyciężczyni całego turnieju otrzyma bowiem kilkadziesiąt razy więcej.

